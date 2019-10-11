Семь человек пострадали, один погиб: на трассе Тюмень – Екатеринбург произошло крупное ДТП

Один человек погиб и семеро пострадало в результате крупной аварии на трассе Тюмень – Екатеринбург под Тугулымом. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан» выехал со второстепенной дороги и, не убедившись в безопасности, столкнулся с другой легковушкой.

В пресс-службе департамента здравоохранения корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что в ОКБ №2 доставлены шесть пострадавших.

- У двоих взрослых подозрения на сочетанные травмы, ещё у одного – подозрение на скелетную травму. У двоих детей проводится диагностика возможных скелетных травм и травм головы. Всех пятерых осматривает мультидисциплинарная бригада, продолжается комплексное обследование. Ещё у одного пострадавшего диагностированы рвано-ушибленные раны и растяжение мышц и связок шейного отдела позвоночника. После оказания необходимой медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение по месту жительства, - отметили в ведомстве.

Ещё одного ребёнка отправили на обследование в Тугулым Свердловской области.