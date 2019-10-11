Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 12 и 13 октября

На пороге очередные выходные, а значит, их нужно провести на всю катушку! Для активных горожан 12 и 13 октября 2019 года в Тюмени пройдёт немало интересных мероприятий, которые вы сможете посетить всей семьёй. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

Выставка «Значимая фигура»

Выставка "Значимая фигура". Фото: VisitTyumen

В Историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) с октября по декабрь 2019 проходит выставка «Значимая фигура», посвящённая 100-летию со Дня рождения Бориса Щербины. Борис Евдокимович – советский государственный деятель. Он оказался одним из инициативных людей в период истории Тюменской области.

Под руководством Бориса Щербины Тюменская область преобразилась. Среди тайги и болот, в тундре выросли новые города с современной инфраструктурой. На освоение полезных ископаемых и строительства всего необходимого потянулись тысячи молодых людей. В итоге Тюменская область стала крупнейшим нефте- и газоносным регионом СССР. Подробнее о жизни Бориса Щербины можно узнать на выставке.

Стоимость: бесплатно.

Хореографический детектив

Хореографический спектакль. Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) с 11 по 20 октября в 20 часов пройдут показы хореографического детектива «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Идеальное преступление». Сюжет постановки закручен на противостоянии злодея доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса. Убийство, расследование, поиски преступника, схватка и наказание – всё это покажут на языке хореографии театра Дмитрия Ефимова «Европа».

Стоимость: 1000 рублей.

«Гуров»

Спектакль "Гуров". Фото: МТЦ "Космос"

В МТЦ «Космос» (ул. Республика, 165а) 11 октября в 19 часов пройдёт показ спектакля по мотивам произведения Антона Чехова «Дама с собачкой» режиссёра Сергея Линдера. Спектакль называется «Гуров». Его главные герои вновь переживают давно произошедшую историю: Ялта, море, Москва, опера, воспоминания, но всё это условно. Подлинно – чувство и текст великого Чехова, современное звучание которого предлагает театр-студия «Группа 208».

Стоимость: 300 рублей

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

«Капуста-Барыня»

Народное гулянье "Капуста-барыня". Фото: VisitTyumen

В Ялуторовском остроге в 12 часов состоится народное гулянье «Капуста-барыня». Гостей ждёт по-настоящему русский размах, задорные песни, игры, традиционные забавы и сытное угощение – дегустация блюд из капусты, чай с душистыми травами и тушёная капуста «Змей Горыныч» по особому рецепту с клюквой. Здесь же пройдёт ярмарка, где можно будет купить свежую капусту, овощи и семена.

Вход: свободный. Подробности по телефону: 8 (34535) 2-05-95

Интерактивный камерный концерт

Интерактивный камерный концерт. Фото: VisitTyumen

В Доме науки и техники (ул. Максима Горького, 59\3,1-й этаж) в 17 часов состоится интерактивный камерный концерт для взрослых и детей. Участники отправятся в музыкальное путешествие с Ольгой Богдановой (первая скрипка), Любовью Думнич (вторая скрипка), Еленой Сириной (альт) и Мариной Галкиной (виолончель). Программу ведёт музыковед, педагог, режиссёр Ксения Стацура.

В программе прозвучат произведения Моцарта «Маленькая ночная серенада» (первая часть и менуэт), Гайдна «Менуэт быка», Дворжака «Юмореска», Мусоргского «Гопак из Сорочинской ярмарки», Чайковского «Вальс из Спящей красавицы», Пёрселла «Жига», Рахманинова «Итальянская полька». Также пройдёт художественный мастер-класс «Сказочное настроение».

Стоимость: 300-600 рублей, дети до 14 лет – бесплатно. Регистрация обязательна: 99-33-26, +7 909 183 2233, с собой нужно иметь сменную обувь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

Cannes Film Festival'19: Короткий Метр

Короткий метр. Канны - 2019. Фото: Fabric bar

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74, корп. 4) в 20 часов пройдёт показ короткометражных фильмов Cannes Film Festival'19. В программе зрители увидят сразу пять фильмов, один из которых – французский драматический триллер «И был медведь» режиссёра Агнес Патрон. По сюжету картины в эту ночь погорят дома, мужчины и женщины будут трепетать от страха. Полчища детей соберутся вместе, чтобы выть и танцевать на пепелище, как стая диких медведей. От забытья их способен пробудить лишь один крик.

Стоимость: 250 руб. по предпродаже, 350 руб. в день показа. Подробности по телефону: +7-922-042-00-26.