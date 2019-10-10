2019-10-10T09:14:38+03:00
Экономика

В Тюменской области появится комплекс по производству мяса бройлеров

Новый инвестпроект реализуется в Юрге и Голышманово
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюменской области реализуют инвестпроект по производству мяса бройлеровВ Тюменской области реализуют инвестпроект по производству мяса бройлеровФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Сразу в двух муниципальных районах Тюменской области началось строительство комплекса по производству мяса бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год. В Юргинском районе возводят племенной репродуктор, а в Голышмановском городском округе – инкубаторий, цех убоя и семь площадок по откорму бройлеров. О планах по новому инвестиционному проекту Александру Моору рассказал гендиректор компании «РУСКОМ» Николай Колокольников.

Племенной репродуктор, который заселят летом, будет выпускать около 37 миллионов инкубационных яиц в год. Каждое яичко будет поступать в инкубаторий Голышмановского городского округа, который и станет «роддомом» для будущих птенцов. По словам Николая Колокольникова, съезд с федеральной трассы уже построен – началась забивка свай цеха убоя. К концу года планируется закончить заливку фундамента, а зимой – начать строительство каркаса из сэндвич-панелей. Работы по возведению других объектов начнётся следующим летом.

– Это хороший проект по новым рабочим местам и по уровню зарплаты, которая достаточно высокая для сельских районов, - отмечает губернатор Александр Моор. – Думаю, что благодаря инвестпроекту у жителей Юргинского района и Голышмановского городского округа появятся новые возможности. Мы заинтересованы в развитии таких проектов.

Николай Колокольников отметил, что на площадки «Абсолют-Агро» (входит в группу «РУСКОМ») каждый месяц поставляют из Омска 2,5 тысяч тонн комбикорма. С появлением нового комплекса потребуется ещё 90 тысяч тонн кормов. Чтобы закрыть эти потребности, компания закупила в Голышманово элеватор мощностью 72 тысячи тонн. После реконструкции его планируется запустить летом следующего года. Производительность цеха убоя бройлеров составит 9 тысяч голов в час – это примерно 2,5 головы в секунду.

- Если мы говорим об инфраструктуре, то на площадке в Юргинском районе газ уже есть, электричество – тоже, скважины пробурены. На площадке в Голышманово есть газ и вода, электроэнергию подключат до 15 декабря. Идём в графике, - отметил Николай Колокольников.

Совокупность инвестиций нового проекта составит более 7 миллиардов рублей. Поставлять мясо бройлеров планируют в Красноярск, Новосибирск и Омск. Там нет ни одной бройлерной фабрики, поэтому компания планирует закрыть их потребности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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