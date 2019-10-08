Минус 40 килограммов: тюменец рассказал, как смог похудеть, чтобы быть здоровым

Валерий Медведев – необычный тюменец. 58-летний спортсмен, активно пропагандирующий здоровый образ жизни, не всегда был таким. Когда-то он весил 110 килограммов и работал в сфере общепита, но с возрастом понял, что что-то в его жизни неправильно, и смог это изменить. «Комсомолка» пообщалась с мужчиной предпенсионного возраста, который сегодня может без проблем отжаться 50 раз и пробежать 21 километр.

История ДО

Когда-то Валерий закончил индустриальный институт и работал главным механиком нефтебазы. Потом жизнь повернулась так, что он попал в сферу общепита и вскоре стал директором ресторана. Весил тогда мужчина больше центнера – все 110 килограммов.

- Было ли мне от этого хорошо? Конечно, нет. Даже наклоняться было трудно. А ведь похудеть директору ресторана и повару – это что-то из разряда фантастики. Но я решил изменить свою жизнь, - вспомнил Валерий те первые небольшие шаги, которые помогли ему стать таким, какой он сейчас.

Таким Валерий Медведев был 15 лет назад, когда весил 110 килограммовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Валерия, толчком к похудению послужила именно цифра на весах. Она испугала его и заставила задуматься. Конечно, он и до этого предпринимал попытки сесть на диету, сбросить лишние килограммы всякими «народными рецептами», типа выпивания масла натощак, но это было малоэффективно. Тогда он пересмотрел рацион питания и вспомнил все, чему учили в школе. В его рационе стало больше белковых продуктов, витаминов, минералов и, конечно, воды.

Худел он постепенно. На это потребовался не один день и было приложено немало усилий над собой. Приходилось ломать свои привычки, в чем-то сдерживать себя.

- Мне было сложно и страшно. Страшно менять жизнь, браться за новое. Если б не поддержка людей, наверное, не справился бы, - рассказал Валерий.

История ПОСЛЕ

Этот переломный момент произошел 15 лет назад. Сейчас Валерию 58 лет, и он весит 70 килограммов. При это активно заниматься спортом он начал лишь три года назад.

Активно заниматься спортом мужчина начал лишь три года назадФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После того, как мужчина с головой ушел в спорт, он успел поучаствовать в «Стальном характере», сдал на золотой знак ГТО, стал чемпионом по пауэрлифтингу в Тюмени в своей возрастной категории, пробежал уже не один марафон, освоил флайборд. В общем теперь там, где движение и спорт – там и Валерий.

У Валерия обнаружилась страсть к бегу на марафонские дистанцииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Когда с подачи друзей принял решение участвовать в «Стальном характере», было сложно. Это сейчас для меня 8,5 километров – сущий пустяк. Но тогда осилил с трудом… Еще через некоторое время друг рассказал про ГТО. Я еще удивился, что у нас есть такое, думал, такое было только при Советском Союзе, - поделился мужчина.

ГТО он сдавал тоже постепенно, поэтапно. И не просто получил значок, а стал инструктором и судьей ГТО. Этим летом Валерий Медведев и вовсе отучился по программе переподготовки и стал дипломированным педагогом физической культуры и спорта. Теперь он и сам профессионально может продвигать свою философию жизни среди других людей. Чем и воспользовался, открывая клубы ЗОЖ.

Спортсмен даже освоил флайбордФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- У меня своя философия, свой подход. Считаю, что людям, независимо от возраста, нужно учиться, развиваться, совершенствоваться всю жизнь. Хочу донести это до всех, включая молодежь, - подчеркнул Валерий.

В ближайшее время спортсмен планирует поучаствовать в полумарафоне на 21 километр, который пройдет в Затюменском парке. А еще в мечтах у него пробежать марафоны в Лондоне и Китае.

- Никогда раньше не бегал – ни в детском саду, ни в школе, ни в студенчестве. А вот сейчас что-то зацепило, - отметил Валерий.

При этом мужчина считает, что ему всегда очень везло на учителей, они были рядом и когда он худел, и когда переходил в спорт. Теперь мечта Валерия передать этот посыл, чтобы они тоже поняли - можно сделать себя и мир вокруг чуточку добрее, интереснее, здоровее.

- Если такой, как я, смог, то сможет каждый, - уверен спортсмен.

Теперь Валерий Медведев - инструктор и судья ГТО, дипломированный педагог физической культуры и спортаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СОВЕТЫ ЖЕЛАЮЩИМ ПОХУДЕТЬ

1. Главный принцип похудения – 20% фитнес, 80% - питание и 100% - настрой.

2. Просто сказать себе «Я хочу похудеть» мало. Нужно хорошо подумать, почитать различные источники, начать действовать. Действия формируют навыки, привычки. Они в свою очередь меняют характер, а характер влияет на судьбу.

2. Соревноваться нужно только с самим собой и хвалить себя даже за маленькие победы.

3. Питаться сбалансированно, следить за питательной ценностью продуктов, которые ешь и за тем, с какой скоростью эта пища превращается в сахар - чем дольше это происходит, тем лучше.

4. Нужно пить много воды в зависимости от собственного веса. Так, при весе в 70 килограмм нужно выпивать не менее двух литров воды в день.

5. За три часа до сна перестать есть, за два часа – перестать работать, а за час – убрать подальше все гаджеты, чтобы отдохнула сетчатка глаз.

6. Снижение веса – это как спорт. Здесь тоже лучше найти тренера, консультанта, который не даст расслабиться, будет контролировать процесс.