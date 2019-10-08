Озеленение - это модно! «Комсомольская правда – Тюмень» и партнёры издания провели экологическую акцию

Очередная экологическая акция, приуроченная к юбилею Тюменской области, состоялась! Журналисты «Комсомольской правды» - Тюмень» и партнеры издания - АО «Мостострой-11», ООО «Стеклотех», компания «Этажи», Медицинская группа GAZ и «АМД Лаборатории», при поддержке управы Ленинского административного округа администрации города Тюмени, высадили саженцы на площади Памяти. Уже через пару лет молодые деревца превратятся в раскидистые яблони и рябины.

Вот такая получилась аллея с деревцамиФото: Дмитрий Терентьев

Отметим, что помощь в организации мероприятия оказали АО «Антипинский НПЗ», ДК «Водник», ООО «Железный мастер», сервис доставки еды «НЯМ-НЯМ.онлайн» и фитнес-центр CrossfitGudron.

Детей развлекала аниматор-мышкаФото: Дмитрий Терентьев

ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА

Председатель комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского административного округа Тюмени Александр Логинов поблагодарил партнеров экоакции за личный вклад в озеленение города и подчеркнул, что администрация города уделяет этому вопросу значительное внимание, чтобы тюменцы жили в красивом и зеленом городе.

Председатель Комитета по благоустройству и озеленению Управы Ленинского административного округа Тюмени Александр ЛогиновФото: Дмитрий Терентьев

Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» - Тюмень» Алексей Косенчук пожелал коллегам приятного времяпрепровождения, уютной атмосферы и продуктивной работы.

- Уважаемые коллеги! Сегодня на площади Памяти всей дружной командой мы высадим деревья в год 75-летия Тюменской области. Хочу пожелать всем нам, чтобы деревца перезимовали и будущей весной мы увидели результат наших трудов. Погода нам благоволит, в добрый путь! - напутствовал участников Алексей Косенчук.

Алексей Косенчук пожелал плодотворной работыФото: Дмитрий Терентьев

Действительно, атмосфера мероприятия была по-семейному теплой. Хрупкие девушки орудовали лопатами не хуже мужчин, а крепкие сибирские мужики на раз-два управлялись с посадкой деревьев. Большую помощь «садоводам» оказали пожарные Антипинского нефтеперерабатывающего завода, которые прибыли на место высадки с полной автоцистерной воды. Вот так, общими усилиями, на площади появились новые «жильцы». Надеемся, что тюменцы будут бережно к ним относиться.

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Партнеров акции «Комсомолки» объединили забота об экологии и любовь к природе. Как рассказал директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» АО «Мостострой-11» Андрей Лазарев, озеленение Тюмени - такая же важная составляющая работы компании, как и строительство дорог.

- Мы понимаем, что без озеленения города окружающая среда не может быть комфортной, поэтому никогда не отказываемся от участия в экологических акциях. Главное, чего мы хотим, - оставить след в истории после себя и своим примером показать, что об экологии нужно заботиться, - отметил Андрей Лазарев.

Директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» АО «Мостострой-11» Андрей ЛазаревФото: Дмитрий Терентьев

Для компании ООО «Стеклотех» озеленение города тоже в приоритете. Предприятие можно назвать одними из лидеров-экоактивистов в Тюменской области. Как ни крути, работа обязывает.

- Мы - за экологию. «Стеклотех» постоянно участвует в различных мероприятиях по сбору стекла, в круглых столах по экологии, переработке и раздельному сбору мусора. Учитывая, что в своем производстве мы используем стеклобой, участие в экологических акциях для нас важная составляющая работы, - отметил коммерческий директор предприятия Сергей Щекин.

Коммерческий директор предприятия ООО "Стеклотех" Сергей ЩёкинФото: Дмитрий Терентьев

УЛУЧШАЕМ КАРМУ

Директор клиники «АМД Лаборатории» Алёна Пономарёва - «ветеран» экологической акции, в высадке деревьев она участвует не в первый раз. Признается: мероприятие для нее уже давно не способ заявить о себе и своей компании, а возможность «улучшить свою карму».

- Добрых дел должно быть больше в нашем городе! - уверена руководитель клиники. - Хочется, чтобы участие в экологических мероприятиях стало модным направлением для всех жителей области. Нужно заражать всех своим стремлением уважать природу. Чем больше будет таких акций, тем больше людей начнет втягиваться в добрые дела.

Директор клиники «АМД Лаборатории» Алёна ПономарёваФото: Дмитрий Терентьев

Для учредителя и руководителя Медицинской группы GAZ Татьяны Зарубиной, экология - целая жизнь. В каждом своем путешествии, будь то в Европе или на Камчатке, она поднимает важные экологические вопросы. Немудрено, что улучшение экологии в родном городе для нее в приоритете.

- Моя задача - способствовать тому, чтобы следующему поколению в Тюмени было лучше, чем нам сейчас. Наша компания участвует в экологических акциях постоянно, да и лично занимаюсь этой темой. Самое главное в жизни - это внутренняя экология. Почему-то люди думают, что они - цари на этой планете, но это далеко не так. Нам нужно учиться у природы, а не истреблять ее, - уверена Татьяна Зарубина.

Руководитель медицинской группы «GAZ оптика» Татьяны Зарубина с коллегамиФото: Дмитрий Терентьев

Готовность высаживать деревья на постоянной основе выразил менеджер отдела продаж загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков. По его словам, у Тюмени есть все предпосылки к тому, чтобы стать самым зеленым городом страны. Но для этого необходимо приложить немного усилий.

- Тюмень по многим показателям развития входит в топы лучших городов России. Хотелось бы, чтобы областная столица стала городом-лидером по озеленению. Если мы, представители бизнеса, поставим перед собой такую цель, то сможем многого добиться. Да и подрастающему поколению необходимо подавать пример, - отметил Антон Сауков.

Менеджер отдела продаж загородной недвижимости компании «Этажи» Антон СауковФото: Дмитрий Терентьев

Финальным аккордом экологической акции стало торжественное открытие памятной таблички «Тюменская область - край первых».

Торжественное открытие памятной табличкиФото: Дмитрий Терентьев

Отметим, что яблони и рябины для акции предоставила Тюменская озеленительная компания - один из лидеров в этом направлении, предприятие с опытом работы более 20 лет. У ТОК есть свой питомник и садовый центр на Червишевском тракте. Там можно купить всё необходимое для дачи и огорода.

Общее фото на памятьФото: Дмитрий Терентьев

Партнеры акции:

АО «Мостострой-11»

АО «Мостострой-11» - одно из крупнейших предприятий строительной отрасли России

АО «Мостострой-11» - одно из крупнейших предприятий строительной отрасли России. Главными направлениями деятельности предприятия являются: строительство и реконструкция мостов, путепроводов, а также других объектов транспортной инфраструктуры; строительство объектов промышленно-гражданского и социально-культурного назначения, строительство и реконструкция автомобильных дорог, производство строительных материалов, выполнение проектных работ.

ООО «Стеклотех»

«Стеклотех» - единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в УФО

ООО «Стеклотех» - единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в Уральском Федеральном округе. Завод оснащен самым современным автоматизированным оборудованием мирового класса.

Компания «Этажи»

Представительства компания «Этажи»работают более чем в 100 городах России и за рубежом

Компания «Этажи» основана в 2000 году в Тюмени, сегодня ее представительства работают более чем в 100 городах России и за рубежом. 5 лет подряд ипотечный сервис компании признается лучшим по мнению ведущих банков страны. Компания сотрудничает с крупными застройщиками и банками во всех городах присутствия, всего более 1000 партнеров.

Медицинская Группа GAZ

Медицинская Группа GAZ почти 29 лет заботится о здоровье глаз своих клиентов

Компания представляет собой сеть оптических салонов комплексного обслуживания в городах региона и уже почти 29 лет заботится о здоровье глаз своих клиентов. В салонах центра приём ведут только высококвалифицированные специалисты.

«АМД Лаборатории»

«АМД Лаборатории» - единственная узкоспециализированная клиника по проблемам волос и кожи в Тюмен

«АМД Лаборатории» - единственная узкоспециализированная клиника по проблемам волос и кожи в городе Тюмени. В клинике используются современные, научно-обоснованные методы для диагностики и лечения заболеваний волос и кожи головы, применяются проверенные препараты от надежных поставщиков.