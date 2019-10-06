Мурка, ты мой Муреночек, или «давай поженимся» по-тюменски. Как богатый иностранец испугался невесты из Сибири.

Жительница Тюмени бывшая теле- и радиоведущая, певица, Instagram-блогер с 18,7 тыс. подписчиков и мама двух детей Лариса Шувалова отправилась в Москву покорять сердце иностранца на программе «Давай Поженимся».

Путь к сердцу мужчины оказался для нее тернистым. Блондинка не смогла попасть на борт самолета авиакомпании «Победа». По этой причине у нее чуть не сорвалось участие в съемках передачи «Давай поженимся!» на «Первом канале». Попасть на «телек» Лариса смогла, а вот поразить галантного и воспитанного кавалера из Ирландии ей не удалось.

О своем участие в программе, эфир которой состоялся 4 октября, тюменка рассказала на своей страничке в facebook.

Лариса ведет блог в соцсети. Фото с личной страницы героя публикации в Фейсбук

- Сегодня, я-скромный IT-шник, веду юбилей! Даже теперь не знаю как людям в глаза смотреть. Всех ввела в заблуждение, но на программе «Давай Поженимся» все секреты раскрыли, - поделилась эмоциями Лариса. Тезка тюменки Лариса Гузеева представила невесту так:

«Лариса 40 лет. Менеджер по разработке IT -технологий. Живет в Тюмени. Гордится тем, что хорошо зарабатывает. Мечтает сняться в кино у Спилберга и Тарантино. Признается, что плохая хозяйка и любит флиртовать с другими мужчинами. Лариса была обескуражена, когда узнала, что муж влюблен в толстую некрасивую женщину на 10 лет старше ее».

В комнате с подругами Лариса Шувалова рассказала, что хорошо готовит. Она любит мяско, рыбку и вкусно покушать.

- Я умна, красива, харизматична, талантлива и в полном расцвете сил, - «скромно» подытожила до встречи с женихом о себе жительница Тюмени.

Блондинка на свидании с иностранцем обескуражила его фразой: Филипп, я хочу, чтобы ты ко мне прилип, а после подарила ему фигурку медведя и заявила, что хочет, чтобы он стал хозяином ее тайги.

После Лариса вручила ведущим программы Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Василине Володиной уральские самоцветы и капли нефти. Во время знакомства героиня рассказала, что об измене мужа узнала из СМС-ки в его телефоне, где он признавался в любви бухгалтеру из собственной компании. Затем блондинка сыграла романтическую мелодию на рояле и покинула зал, но, как оказалось, ненадолго.

За кулисами Лариса услышала, как друг Филипа Денис сказал:

- Эффектная девушка – безусловно, но если бы она тут еще «Мурку сыграла»… Не успев окончить фразу из комнаты невест вновь показалась тюменка и со словами «кто хотел «Мурку»?» задорно исполнила ее под аплодисменты зала.

Филиппа сводят с ума сибирские женщины. Скрин с видео

Яркому блогеру из Тюмени пришлось бороться за 51-летнего Филиппа – владельца геологоразведческой компании из Дублина с Екатериной и Надеждой. Выяснилось, что жених был женат на сибирячке. Он обожает спорт, путешествия, любит Маяковского и Булгакова. Ему не нравятся меркантильные дамы, а сибирские женщины сводят его с ума.

Однако последняя особенность Филиппа не помогла Ларисе завоевать его сердце. К тому же тюменку не поддержали и ведущие. Розу смутило наличие двух детей, которых нужно ставить на ноги, а Василиса отметила, девушка не пара иностранцу. В итоге геолог из Дублина выбрал в спутницы скромную блондинку Екатерину.