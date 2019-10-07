Туры на Новый год-2020 из Тюмени недорого: на море, в Европу и в арабские страны

Всё чаще тюменцы предпочитают отмечать новогодние праздники не за столом перед «голубыми огоньками» и лицом в салате оливье, а где-нибудь на улице. Ещё лучше – на пляже с белоснежным песочком, чтобы не морозиться в зимнюю стужу. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор самых популярных туристических мест на зимний сезон. Рассказываем, куда поехать на Новый год недорого из Тюмени и Екатеринбурга.

ТАИЛАНД

Самое популярное направление среди россиян – Турция. Увы, зимой там не покупаться, так что любители погреть косточки выбирают Таиланд. Не слишком дорогой ценник, всякая экзотика а-ля кровь кобры, жареные змеи, насекомые, Будды, плавучие рынки, дешёвые фрукты, тайский массаж, океанариум… В общем, всё, чего душа захочет – можно найти у тайцев. Туры на Новый год – 2020 из Тюмени недорого ещё есть!

Жаркий ТаиландФото: Алексей КОСЕНЧУК

Основные направления в Таиланде, куда отправляются тюменские туристы: Паттайя с местной «улицей красных фонарей» Walking street, Пхукет и Краби. В 2019 году стоимость самой недорогой путёвки в азиатскую страну на неделю январских праздников и на 2 человека в трёхзвёздочный отель составит… около 120 тысяч рублей. За эту цену можно рассчитывать на самый простенький отель (с завтраками, бесплатным Wi-Fi в номерах, бассейном на приотельной территории и т.д.). Такой вариант будет приемлем для противников «тюленьего отдыха», которые не привязаны к отелю и к еде.

Тем, кто решил сделать себе королевский новогодний подарок и отправиться в тайский пятизвёздочный отель, предстоит выложить около 105 тысяч рублей с человека (почти 210 тысяч на двоих). В таких отелях обычно всё оборудовано по последнему слову техники, но в номере – всё то же самое, что и в «трёх звёздах». За систему «All Inclusive» придётся выложить от 120 тысяч рублей и… до бесконечности.

Во Вьетнаме и Таиланде можно посетить плавучий рынокФото: Алексей КОСЕНЧУК

Если полетите в Таиланд на Новый год – обязательно посмотрите предновогодние салюты. Туристы, которым уже посчастливилось побывать в «Тае» в это время, уверяют, что за неделю до праздника тайцы каждый вечер запускают в небо фейерверки минут на 30-40, и один шикарнее другого.

Итого: на 7 ночей с 28 декабря по 4 января сумма путёвки на двоих составит от 120 до 210 тысяч рублей (в зависимости от звёздности отеля, типа питания, береговой линии и т.д.)

Куда ещё можно съездить в Азии зимой: Филиппины, Мальдивы, Камбоджа, Бали, Вьетнам (жарко, но бывают дожди), Гоа (будьте осторожны: после наводнения века в Индии далеко не всё привели в порядок).

АРАБСКАЯ НОЧЬ

Отвечая на вопрос: «Куда поехать на Новый год – 2020 из Тюмени», можно ответить: в арабские страны. В прошлом году некоторые туроператоры предлагали путешествие в Оман, но, спустя полгода, его закрыли. Тем не менее, Марокко и Объединённые Арабские Эмираты по-прежнему пользуются у горожан большим спросом.

Арабская сказкаФото: Алексей КОСЕНЧУК

В ОАЭ можно добраться самолётом из Екатеринбурга. Причём на новогодние праздники цена на двоих не такая уж и заоблачная. Во всяком случае, дешевле, чем в тот же Таиланд. На двоих на 7 ночей в «трёшку» с 27 декабря по 3 января с завтраками придётся выложить около 90 тысяч рублей. В «четвёрку» - чуть подороже, около 95 тысяч рублей. Ну а пятизвёздочный отель встанет почти в 100 тысяч рублей на двоих.

Популярны направления в Марокко и ОАЭФото: Алексей КОСЕНЧУК

Итого: на 7 ночей с 27 декабря по 4 января сумма путёвки на двоих составит от 90 до 100 тысяч рублей (в зависимости от звёздности отеля, типа питания, береговой линии и т.д.)

ОКНО В ЕВРОПУ

Надо сказать, что многие не хотят встречать Новый год на побережье – им подавай такую же зимнюю сказку, как и у нас, только с более тёплой погодой. В канун Рождества и Нового год Прага, Вена и Будапешт как раз и превращаются в настоящую сказку (хотя и без того города прекрасны). Замки в готическом стиле, незамёрзшие каналы, усыпанные снегом крыши – всё это можно увидеть в новогодней Европе.

Жаль, но из Тюмени до Праги прямых рейсов нет. Даже из Екатеринбурга придётся скакать по самолётам с пересадками в Москве. Зато довольно бюджетно. С тюменского автовокзала до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге ходит прямой автобус (рублей за 700-800 доедете). Из Екатеринбурга до Праги – самолёт (цена - 23 тысячи рублей).

ПрагаФото: pixabay.com

Если своим ходом не хотите – берите путёвку, но выйдет это несколько дороже. Стоимость путёвки для тюменцев в страну сказки составит около 50-55 тысяч рублей с человека на 8 ночей, с проживанием в обычном трёхзвёздочном отеле с завтраками. Добавьте к этой стоимости перелёт до Москвы и городской налог в самой Чехии в размере 1 евро за каждый день пребывания.

Туристы считают, что зимняя Прага оставляет после себя невероятное количество эмоций, которые никогда не забудутся. А оттуда уже можно доехать и до Вены, и до Будапешта на автобусе. Там всё близко.

Зимняя ВенаФото: pixabay.com

Итого: на 7 ночей с 27 декабря по 4 января сумма путёвки на двоих составит от 100 до 110 тысяч рублей (в зависимости от звёздности отеля, типа питания). Стоимость билетов «своим ходом» составит около 50 тысяч рублей на двоих + проживание ищете себе сами.

Куда ещё можно съездить в Европу зимой: в Европе можно (и нужно) побывать везде. Но если вам хочется новогодней сказки, то стоит посетить такие страны, как Австрия, Великобритания (Шотландия, город Эдинбург), Финляндия (Лапландия, родина Санта-Клауса), Германия (Берлин, Дрезден), Венгрия (Будапешт).

В ДРУГОМ ПОЛУШАРИИ

Ещё одним направлением, куда можно отправиться на новогодние праздники, является Доминикана. Причём у тюменцев она пользуется большим спросом. Температура воды и воздуха зимой здесь достигает +25…+27 градусов. В этой экзотической стране можно насладиться прекрасными пейзажами, великолепным подводным миром с коралловыми рифами, попробовать экзотическую кухню на основе морепродуктов и кокосов.

ДоминиканаФото: pixabay.com

Из Тюмени прямых вылетов в Доминикану нет, так что придётся лететь сначала в Москву и уже оттуда на другой конец земли. Средняя стоимость путёвки на двоих на новый год-2020 с проживанием в трёх- или четырёхзвёздочном отеле составляет 150 тысяч рублей. За эти деньги турист получает хороший номер с видом на океан, сейф, завтраки, Wi-Fi в лобби, джакузи, футбольное поле на территории отеля и многое другое.

Закат в ДоминиканеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Итого: на 7 ночей с 27 декабря по 4 января сумма путёвки на двоих составит от 150 до 200 тысяч рублей (в зависимости от звёздности отеля, типа питания, береговой линии и т.д.)

Куда ещё можно съездить в страны Центральной и Латинской Америки зимой: Мексика, Бразилия, Куба, Ямайка.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Интересных мест в мире, где можно отдохнуть на Новый год 2020 с вылетом из Тюмени – великое множество. Главное – озаботиться покупкой путёвок (или билетов для самостоятельного путешествия) уже сейчас, ведь новогодние каникулы уже не за горами.