Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 5 и 6 октября 2019

Впереди – первые октябрьские выходные, поэтому «Комсомольская правда – Тюмень» по традиции публикует афишу интересных мероприятий. 5 и 6 октября 2019 года в городе пройдёт немало интересных мероприятий, которые обязательно порадуют и детей, и взрослых. Каких? Читайте в нашем материале.

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

Открытый урок по танцам

Открытый урок по танцам. Фото: VisitTyumen

Перед выходными можно посетить открытый урок по танцам, который пройдёт по адресу: ул. Достоевского, 7 в 20.30. В этот раз участникам предстоит обучиться парному танцу West Coast Swing, в котором оба партнёра могут импровизировать и бесконечно свободно выражаться. Чтобы обучиться этому танцу, не нужны многолетние тренировки. Прежде всего, это танцы для общения, веселье на вечеринках.

Стоимость: бесплатно.

Показ фильма «Yesterday»

Фильм Yesterday. Фото: Кинопоиск

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) в 20 часов состоится показ картины Yesterday» от сценариста «Реальной любви» и режиссёра «На игле». Сами авторы считают, что их картина «о мире, который забыл о «Битлз» и человеке, который решил этим воспользоваться. Речь в фильме пойдёт о музыканте-неудачнике Джеке Малике, в музыку которого верит только его менеджер. После очередного провала он решает завязать с музыкой, едет домой на велосипеде и попадает под колёса автобуса. Очнувшись, Джек обнаруживает, что из-за аномалии из мировой поп-культуры стёрлись целые явления, в том числе и музыка The Beatles. Джек решает вернуть миру музыку ливерпульской четвёрки и стать знаменитым.

Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре). Подробности по телефону: +7-922-042-00-26

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

Семейный спектакль «Калейдоскоп историй»

Калейдоскоп историй. Фото: VisitTyumen

В Доме-Музее Машарова (ул. Ленина, 24) в 12 часов состоится показ семейного спектакля «Калейдоскоп историй». Это постановка про Тюмень в жанре настольного иллюстративного театра от театра теней «Ключ от сказки». Ребята узнают несколько историй из жизни старой Тюмени и получат маршрут, по котором можно будет прогуляться всей семьёй. Спектакль поставлен по материалам краеведа и журналиста Е. Дубовской.

Стоимость: 250 рублей, запись по телефону: 46-13-10.

Выступление питерского квартета

Питерский квартет "Раги Ганги". Фото: VisitTyumen

В школе йоги «МУДРА» (ул. Урицкого, 36) в 19 часов состоится концерт питерского квартета «Раги Ганги». Гостей из Северной столицы характеризуют глубокое понимание традиционной музыки, виртуозное исполнение, оригинальное звучание и диковинные инструменты. Организаторы концерта обещают, что парни зарядят гостей бодростью – да так, что те утонут в бесконечных звуковых волнах. Концерт пройдёт в камерном зале, где можно увидеть каждое движение пальцев и дыхание музыкантов.

Стоимость: 250-500 рублей.

Семинар «Поговорите с ребёнком» в Ива Парке

Семинар "Поговорите с ребёнком". Фото: VisitTyumen

В «Ива Парке (Садовый центр «Астра», 2-й км автодороги «Тюмень – Луговое», стр. 1) в 17 часов состоится семинар «Поговорите с ребёнком», в рамках образовательного проекта «Педагогика сада». Участников семинара ждёт: лекция директора Школы Сотворчества Лидии Русаковой, мастер-классы для детей и взрослых, чайная пауза на террасе Школы, экскурсии в Японский сад по специальной цене (300 рублей для участников мероприятия).

Стоимость: 200 рублей, вход для учителей свободный. Запись и справочная информация по телефону : 70-44-88

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

Акустический концерт

Jazz Street Trio. Фото: VisitTyumen

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) в 19 часов пройдёт акустический концерт коллектива Jazz Street Trio. В его состав входят: Дарья Лобанова (вокал), Антон Карабут (контрабас), Андрей Злоян (гитара). Трио исполнит композиции в стиле джаза и поп-музыки в авторском виденье. Сами артисты называют свою программу «для тех, кто устал от городской суеты и для тех, кто не устал, но любит джаз и просто красивую музыку». Организаторы обещают, что вечер в компании музыкантов не оставит равнодушным никого.

Стоимость: 300-400 рублей.

Мастер-класс по китайской живописи

Мастер-класс по китайской живописи. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 16.30 состоится мастер-класс по китайской живописи. Участники мастер-класса будут учиться рисовать рыбок, ведь на китайском языке слово «рыба» созвучно слову «изобилие». Другими словами, рыбы в китайской культуре символизируют богатство и процветание. Образ карпа – метафора постоянного усердия и как результат – достижения цели. Древние китайцы верили, что карпы, которые смогут подняться по течению Жёлтой реки Хуэнхэ, превращаются в драконов.

В общем, кроме рисования, участников ждёт общение на тему интересных загадок китайских культурных символов. В картине каждый гость сможет зашифровать свой собственный культурный код.

Стоимость: 800 рублей, телефон для записи: 46-84-09.

«Мандала»

Мастер-класс по точечной витражной росписи. Фото: VisitTyumen

Ещё один мастер-класс, по точечной витражной росписи «Мандала», пройдёт по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 43 (вход со двора, 2 этаж, кабинет 208) в 15 часов. Организаторы говорят, что рисование мандалы можно назвать одним из видов арт-терапии. Участники погрузятся в себя, почувствуют и выразят собственные эмоции, снимут напряжение и приведут в баланс эмоциональное состояние. Каждый участник на мастер-классе создаст свой уникальный амулет.

Стоимость: 1000 рублей (в стоимость входит рамка формата А4 со стеклом, использование материалов - акриловые контуры, краски по витражу). Телефон для записи: 8-905-826-86-52 (Viber/WhatsApp/Telegram). Продолжительность мастер-класса – 3-4 часа.

«Алябьевская осень»

Алябьевская осень. Фото: VisitTyumen

XXIX фестиваль «Алябьевская музыкальная осень» в самом разгаре! Из года в год он знакомит слушателей с новыми именами и коллективами, среди которых – выдающиеся инструменталисты, талантливые вокалисты и исполнители. В это воскресенье в рамках фестиваля состоятся Концерты русского романса – в 13 и 15 часов, а в 19 часов - сольный концерт пианиста, победителя «Классического Евровидения-2018» Ивана Бессонова.

Стоимость: уточнять в кассах и на сайте Тюменской филармонии.