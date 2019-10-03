2019-10-03T14:58:56+03:00
Здоровье

Как не заболеть простудой и гриппом в Тюмени осенью 2019 года

Специалисты рассказали, как спасаться от сезонных заболеваний в Тюмени осенью 2019 года
Лидия Шумкова
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Кроме вакцинации, существует целый список обычных способов, которые могут уберечь каждого тюменца от болезни осенью 2019 годаКроме вакцинации, существует целый список обычных способов, которые могут уберечь каждого тюменца от болезни осенью 2019 годаФото: Татьяна Коркина
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Из-за резких перепадов температур, влажности и промозглых ветров осенью начинается сезон простуд. Подъем заболеваемости ОРВИ уже начали фиксировать в областном управлении Роспотребнадзора. Хотя об эпидемии речи пока что не идет, да и случаев гриппа не зарегистрировано, готовиться к наплыву чихающих и кашляющих нужно заранее. Так можно спасти себя от вирусной болезни.

ЧЕГО ЖДАТЬ

По данным управления, в этом году в России (и в Тюмени в том числе) традиционно прогнозируется вирус гриппа H1N1, а также штаммы гриппов категории А и B. Симптомы у них практически одинаковые, так что разновидность вируса важна не столько для заболевших, сколько для врачей.

Самый главный признак любого гриппа – это, конечно, высокая температура, которая не всегда сопровождается насморком и кашлем, зато влечет за собой характерную ломоту в теле, бессонницу и сильную усталость. А еще, если не предпринять меры, она сулит серьезные осложнения– пневмонию, бронхит, отит, синусит, миокардит. При этом один заболевший может заразить до 40 человек в своем окружении. Под раздачу, прежде всего, попадают семья и коллектив, в котором вращается заболевший.

ПРИВИВКА – ПЕРВЫЙ ОТВЕТ НА УГРОЗУ

Специалисты уверены – самым эффективным средством защиты от гриппа остается вакцинация. И с сентября по ноябрь активно призывают тюменцев прививаться. По последним данным в регионе за счет бюджета уже привито против гриппа 258 966 человек – более 73 тысяч детей и почти 186 тысяч взрослых. Всего к эпидсезону, который наступит в ноябре-декабре, планируется привить 676 тысяч человек.

Тем не менее, в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени предупредили – вакцинация не гарантирует, что человек 100% не заболеет. Зачем же тогда прививаться?

- Прививки защитят вас от заболевания и помогут избежать серьезных осложнений. В случае, если заражение гриппом все же произойдет, заболевание будет протекать в легкой форме, - пояснили медики.

Так, по итогам прошлого года в регионе было зафиксировано менее 700 случаев заболеваемости гриппом среди всех тюменцев. Были среди них и привитые люди, но их доля составила около 2,5%.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАЩИТЫ

Кроме вакцинации существует целый список обычных способов, которые могут уберечь каждого тюменца от болезни. И следовать этим советам лучше при любом раскладе. Была ли вакцинация или нет, вокруг может гулять много других острых респираторных вирусных заболеваний, от которых нет прививки.

Чтобы не заболеть

- Чаще проводить влажные уборки и проветривание помещений.

- Соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки.

- Придерживаться здорового образа жизни, который включает полноценный сон, регулярные занятия физкультурой, употребление здоровой пищи, пребывание на свежем воздухе.

- Включать в рацион свежие фрукты и овощи, лук и чеснок, цитрусовые.

- Стараться не посещать места массового скопления людей, например, торговые центры.

- Избегать вредных привычек, повышающих шансы подцепить простуду и грипп: употребление никотина и алкоголя, недосып и лишний вес.

- Использовать марлевую маску.

- При проявлении симптомов болезни не заниматься самолечением и не отправляться на работу, а остаться дома и вызвать врача.

- При чихании и кашле использовать одноразовый носовой платок.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ

Иммунизацию жителей проводят в территориальных поликлиниках. Для этого необходимо обратиться в поликлинику к своему лечащему врачу, чтобы он определил противопоказания и предварительно согласовал даты проведения прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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