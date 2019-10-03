Как не заболеть простудой и гриппом в Тюмени осенью 2019 года

Из-за резких перепадов температур, влажности и промозглых ветров осенью начинается сезон простуд. Подъем заболеваемости ОРВИ уже начали фиксировать в областном управлении Роспотребнадзора. Хотя об эпидемии речи пока что не идет, да и случаев гриппа не зарегистрировано, готовиться к наплыву чихающих и кашляющих нужно заранее. Так можно спасти себя от вирусной болезни.

ЧЕГО ЖДАТЬ

По данным управления, в этом году в России (и в Тюмени в том числе) традиционно прогнозируется вирус гриппа H1N1, а также штаммы гриппов категории А и B. Симптомы у них практически одинаковые, так что разновидность вируса важна не столько для заболевших, сколько для врачей.

Самый главный признак любого гриппа – это, конечно, высокая температура, которая не всегда сопровождается насморком и кашлем, зато влечет за собой характерную ломоту в теле, бессонницу и сильную усталость. А еще, если не предпринять меры, она сулит серьезные осложнения– пневмонию, бронхит, отит, синусит, миокардит. При этом один заболевший может заразить до 40 человек в своем окружении. Под раздачу, прежде всего, попадают семья и коллектив, в котором вращается заболевший.

ПРИВИВКА – ПЕРВЫЙ ОТВЕТ НА УГРОЗУ

Специалисты уверены – самым эффективным средством защиты от гриппа остается вакцинация. И с сентября по ноябрь активно призывают тюменцев прививаться. По последним данным в регионе за счет бюджета уже привито против гриппа 258 966 человек – более 73 тысяч детей и почти 186 тысяч взрослых. Всего к эпидсезону, который наступит в ноябре-декабре, планируется привить 676 тысяч человек.

Тем не менее, в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени предупредили – вакцинация не гарантирует, что человек 100% не заболеет. Зачем же тогда прививаться?

- Прививки защитят вас от заболевания и помогут избежать серьезных осложнений. В случае, если заражение гриппом все же произойдет, заболевание будет протекать в легкой форме, - пояснили медики.

Так, по итогам прошлого года в регионе было зафиксировано менее 700 случаев заболеваемости гриппом среди всех тюменцев. Были среди них и привитые люди, но их доля составила около 2,5%.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАЩИТЫ

Кроме вакцинации существует целый список обычных способов, которые могут уберечь каждого тюменца от болезни. И следовать этим советам лучше при любом раскладе. Была ли вакцинация или нет, вокруг может гулять много других острых респираторных вирусных заболеваний, от которых нет прививки.

Чтобы не заболеть

- Чаще проводить влажные уборки и проветривание помещений.

- Соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки.

- Придерживаться здорового образа жизни, который включает полноценный сон, регулярные занятия физкультурой, употребление здоровой пищи, пребывание на свежем воздухе.

- Включать в рацион свежие фрукты и овощи, лук и чеснок, цитрусовые.

- Стараться не посещать места массового скопления людей, например, торговые центры.

- Избегать вредных привычек, повышающих шансы подцепить простуду и грипп: употребление никотина и алкоголя, недосып и лишний вес.

- Использовать марлевую маску.

- При проявлении симптомов болезни не заниматься самолечением и не отправляться на работу, а остаться дома и вызвать врача.

- При чихании и кашле использовать одноразовый носовой платок.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ

Иммунизацию жителей проводят в территориальных поликлиниках. Для этого необходимо обратиться в поликлинику к своему лечащему врачу, чтобы он определил противопоказания и предварительно согласовал даты проведения прививки.