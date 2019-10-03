Губернатор Александр Моор вручил тюменским педагогам благодарственные письма

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил благодарственные письма педагогам, которые добились особых успехов на профессиональном поприще. Награды в преддверии Дня учителя получили 73 педагога со всей Тюменской области.

- День учителя празднует вся страна. Одни являются учителями, другие – были или являются учениками. Мы всегда вспоминаем наши школьные годы и учителей с благодарностью. Сегодня в этом зале те, кто показал особые результаты в работе: победители профессиональных конкурсов и педагоги, которые смогли качественно подготовить учеников к сдаче экзаменов или олимпиад. Спасибо за ваш профессиональный труд, за ваше отношение к учительскому делу. Но главное – за любовь, которую вы дарите детям, - поблагодарил собравшихся Александр Моор.

По словам главы региона, сегодня образовательная система в Тюменской области является одной из лучших в России. Каждый год растёт число «высокобалльников» и учеников, которые становятся профессионалами международного уровня. Заслуга в этом лежит на плечах учителей.

- В рамках национального проекта «Образование» нам нужно решить много задач, поставленных президентом РФ. Всё зависит от нас: правительства региона, департамента образования Тюменской области и педагогов. Мы продолжим работу и будем достигать поставленных целей, - отметил Александр Моор.

Для развития системы образования в Тюменской области за последнее время сделано многое. Учителя получают достойную зарплату, в школах – комфортные условия для учеников и педагогов. Однако, как отметил губернатор, «почивать на лаврах» не стоит – впереди ещё много важных задач.

- В рамках национального проекта мы продолжим ремонтировать школы, которые сегодня не соответствуют нормам, и продолжим строить учебные заведения. Уверен, что вчерашние школьники могут только мечтать о тех условиях, в которых сегодня учатся ребята. Благодаря современным технологиям, ребята уже сейчас могут сориентироваться и выбрать будущую профессию.

Губернатор поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил учителям заслуженные награды.