2019-10-02T10:47:16+03:00
Общество

Тюменцы предпенсионного возраста могут бесплатно получить новую специальность

Обучение проводится в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы предпенсионного возраста могут бесплатно получить новую специальностьТюменцы предпенсионного возраста могут бесплатно получить новую специальностьФото: pixabay.com
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Работающие жители Тюменской области предпенсионного возраста могут получить смежные специальности или повысить свою квалификацию в рамках национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, Центр занятости населения возмещает затраты на обучение работодателю в размере не более 65,7 тысяч рублей на одного человека. Также работники могут сами обратиться в органы службы занятости населения и пройти обучение по выбранному направлению.

Обучение проводится с отрывом и без отрыва от работы. Можно воспользоваться дистанционными образовательными технологиями в зависимости от выбранной образовательной программы. Освоить образовательную программу можно за различные сроки, но не более трёх месяцев. Наиболее популярные профессии – «водитель погрузчика», агент по снабжению», «слесарь аварийно-восстановительных работ», «бухгалтер», «электромонтёр», «помощник воспитателя» и многие другие. Есть люди, которые получили навыки эффективного менеджмента ресторанного бизнеса или в рекламе.

Соискатели предпенсионного возраста тоже могут стать участниками проекта и получать в период обучения стипендию в размере мрот (11280 рублей) плюс районный коэффициент.

Неработающие граждане, которым в соответствии с законодательством РФназначена трудовая пенсия по старости, могут тоже обратиться за услугой по профессиональному и дополнительному профессиональному образованию. Однако важно, чтобы незанятый пенсионер вышел на работу по окончании обучения.

Отметим, что обучение ведётся в организациях, у которых есть лицензия на ведение образовательной деятельности. По окончании обучения выдаётся документ установленного образца в соответствии с лицензией. Эта государственная услуга предоставляется бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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