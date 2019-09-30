2019-10-02T10:40:40+03:00
Экономика

Заводуковский городской округ – в числе победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Муниципальное образование заняло второе место в одной из четырёх номинаций
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Заводуковский городской округ – в числе победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»Заводуковский городской округ – в числе победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»
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Заводоуковский городской округ занял второе место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований» всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, итоги 1 октября подвело Правительство России. К участию в номинации жюри приняло 205 заявок из 62 субъектов РФ.

На конкурс Заводоуковский городской округ представил практику, которая подтверждает активное вовлечение жителей в решение проблем территории. Речь идёт о системной и эффективной деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Интересно, что жители Заводоуковска не только участвуют в выборе направлений использования бюджетных денег, но и вкладывают собственные средства. Например, в прошлом году по программе софинансирования 1:3 оборудовао пять детских площадок в п. Лебедёвка, построен мемориал Памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Першино, оборудован забор на кладбище в д. Марково.

Кроме того, за счёт собственных денег членов ТОС разработана техническая документация и планируется установка фонтана в с. Бигила, в Яколево разработан проект памятника землякам, которые погибли в Великой Отечественной войне, в Горюново закуплена футбольная и волейбольная форма для спортивной команды. В городах и сёлах округа проводится благоустройство. Отметим, что ТОС стал инициатором объединения жителей, создания местных сообществ и площадкой для реализации потенциала заводоуковцев.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», ежегодный всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Он призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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