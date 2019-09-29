2019-10-02T10:30:49+03:00
Экономика

Тюменских социальных предпринимателей ждут на региональном этапе Всероссийского конкурса

Приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года» идёт до 7 октября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Приём заявок от субъектов предпринимательства на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» до 7 октября 2019. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету на интернет-портале.

По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в 2019 году участники будут состязаться в десяти номинациях по шести направлениям, которые соответствуют основным национальным проектам, реализуемых в России. Конкурс проводится в два этапа – региональный и федеральный, и первый проводит Центр инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Напомним, конкурс инициировал Российский государственный социальный университет. Он был поддержан Министерством экономического развития РФ и Агентством стратегических инициатив. Конкурс нацелен на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпринимательства, которые осуществляют социально ориентированную деятельность. Эта деятельность должна быть направлена на достижение общественно полезных целей, улушение условий жизни людей и расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Подробную информацию о проводимом конкурсе можно узнать на сайте проекта.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области стартовал уникальный проект для инвесторов. «Объекты реновации» взаимовыгодны для сотрудничества между регионом и инвестором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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