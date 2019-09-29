2019-10-02T10:26:25+03:00
Экономика

В Тюменской области стартовал уникальный проект для инвесторов

«Объекты реновации» взаимовыгодны для сотрудничества между регионом и инвестором
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Инвесторы отныне могут взять в аренду, приобрести в собственность или на условиях государственно-частного партнёрства перспективные площадки для запуска своего дела или расширения бизнеса. Как сообщили в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области, предпринимателям предлагают объекты, которым требуется реконструкция или капитальный ремонт.

Другими словами, инвестор даёт новую жизнь «старым» объектам и территориям, а сам получает льготные условия для развития своего бизнеса. Важно, что такой вариант покупки или аренды – полностью безопасный, все процедуры прозрачны, а посредники и комиссии отсутствуют. Уникальность проекта состоит во взаимовыгодном сотрудничестве инвестора и региона. Пока проводится ремонт, устанавливается рыночная стоимость аренды, которая зависит от общего состояния здания. То есть чем больше вложений требует объект, тем ниже цена аренды.

Срок проведения работ определяет сам предприниматель. После того, как они будут завершены, арендная плата составит всего 1 рубль за 1 квадратный метр в год, причём срок аренды может достигать 49 лет. Стоит сказать, что проект открыт и для инвесторов из других российских регионов.

Чтобы предпринимателям было удобно, в регионе заработал специализированный интернет-портал. Здесь можно оставить заявку для получения консультации и получить подробную информацию по каждому объекту – от видов разрешённого использования участка до конкретных бизнес-идей.

- У Тюменской области есть все условия для успешной реализации этого проекта. Наша главная задача — соблюдение баланса между потребностями бизнеса и интересами региона по сохранению и реновации объектов недвижимости, - отметила заместитель директора областного департамента имущественных отношений Алёна Ивлева.

На сегодняшний день в списке недвижимости – 64 объекта в Тюмени, Тобольске, Сладковском, Нижнетавдинском, Тюменском и Абатском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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