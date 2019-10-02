2019-10-02T12:49:25+03:00
Звезды

«Ситуация с Наташей - чернуха»: Водонаева высказалась о скандальном видео с Бочкарёвой

Модель из Тюмени заявила, что все должны нести ответственность за свои поступки
Алексей КОСЕНЧУК
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«Ситуация с Наташей - чернуха»: Водонаева высказалась о скандальном видео с Бочкарёвой«Ситуация с Наташей - чернуха»: Водонаева высказалась о скандальном видео с БочкарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тюменская модель, экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева высказалась о ситуации с актрисой Натальей Бочкарёвой, которая на днях попалась полиции с «кокаином в трусах». По словам девушки, вчера на телевидении о прошло несколько программ об актрисе. Звали и Алёну. За деньги. Но она не пошла ни на одну. Да и сама Бочкарёва не явилась на съёмки программы и сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову.

- Я могу стать героем программы, когда тема остросоциальная или без чернухи. Ситуация с Наташей – чернуха. Грязное дело. Гадкое. Но танцевать на костях – увольте. Мне очень жаль Наташу в этой ситуации, но нам всем не по 15 лет, и мы должны нести ответственность за все свои поступки. Единственное, о чем я хочу вас попросить: если вы употребляете (хотя употреблять наркоту – это зашквар, ребят!) или выпиваете, то не садитесь за руль, пожалуйста. Если вы на пассажирском сиденье с запасами Пабло Эскобара в трусиках – это одно дело, но когда вы рискуете чужими жизнями, то спрос за это должен быть по всей строгости, - написала девушка на своей страничке в социальной сети.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

Надо сказать, что подписчики странички Алёны заявили, что не верят в историю задержания Бочкарёвой. Проще говоря, пиар, причём дешёвый.

- Алена, неужели вы верите в это все?!? Про Наталью давно уже все забыли! И вот решила напомнить о себе! Пиар чистой воды, - говорят пользователи.

- Молодец Алена, что не пошла туда. Дело не в деньгах, дело - в позиции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что в Москве задержали с наркотиками звезду сериала «Счастливы вместе», а перед этим камеры видеонаблюдения зафиксировали её местонахождение у одного из подъездов. Между тем, сама актриса своё задержание опровергла, а в интервью радио «Комсомольская правда» заявила, что видео смонтировано. «Комсомолка» попыталась выяснить, что может грозить Бочкарёвой за хранение наркотиков.

Наталья Бочкарёва опровергла свое задержание с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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