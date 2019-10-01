В Тюмени пройдут массовые акции-субботники

В Тюменской области стартует череда субботников по подготовке к зиме. В теплые деньки, которые подарила тюменцам октябрьская погода, убрать предстоит не только листву, опавшую с деревьев, но и весь мусор, что оставили за лето недобросовестные жители. Основная масса мероприятий намечена на субботу, 5 октября.

В ГОРОДЕ

В Тюмени общегородской субботник пройдет на улицах и в скверах. Как сообщили в городской администрации, в рамках октябрьской общегородской уборки запланированы мероприятия по сбору и вывозу мусора, опавшей листвы, покраске малых архитектурных форм, удалению поросли.

Тюменцы смогут потрудиться на 28 городских территориях: в сквере имени Немцова, в сквере Александра Моисеенко, на участках улиц: 50 лет ВЛКСМ, Орджоникидзе, Хохрякова, Володарского, на Центральной площади, на территории у озера Алебашевского и у озера Цыганского. Кроме того, планируется собрать мусор вдоль лесополосы у ДК «Водник», а также в зеленой зоне улиц Интернациональной и Аккумуляторной, в районе домов № 4-6 по улице Мельзаводской.

Присоединиться к субботнику может каждый: убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или выйти в городские парки и скверы, где будут организованы массовые акции по наведению чистоты и порядка.

В ЛЕСУ

Масштабная уборка пройдет и в лесных угодьях. Ежегодная региональная акция «Чистый лес», которая организована в рамках всероссийской акции «Живи, лес!», пройдет в Тюменском лесничестве уже в 18 раз. Основная ее цель - привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к природе.

Субботник запланирован на территории государственного природного заказника регионального значения «Лебяжье», в Тюменском участковом лесничестве, урочище Тюменском в кварталах 29, 41, 42, 43, 44, 57, 58, 59, 74, 75 (9 километр Червишевского тракта) на общей площади 20 га. Участников ждет свежий воздух, горячий чай и настоящая полевая кухня. Заявки на участие подали уже более 600 человек, в том числе из государственных и правоохранительных структур, учебных заведений.

Мероприятия акции «Живи, лес!» будут проходить во всех муниципальных районах области до 31 октября. В Ишиме такой массовый субботник уже состоялся. Местные жители убрали около 4 тонн коммунальных отходов с территории памятника природы регионального значения «Синицинский бор» и прилегающей к нему территории. Мусор в парке стал печальными последствиями времяпровождения отдыхающих, в то время как у региональной автотрассы на пути к нему активисты находили в основном строительные отходы.

Схема проезда к месту проведения акции «Чистый лес». Фото Департамента лесного комплекса Тюменской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ

Жители города, желающие самостоятельно принять участие в общегородском субботнике, могут обратиться в Службу заказчика соответствующего административного округа для определения места участия:

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени», ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-77;

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени», ул. Луначарского, 61, каб. 113, тел. 43-27-80;

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени», ул. Мельникайте, 74, каб. 408, тел. 20-90-93;

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству» Центрального административного округа города Тюмени, ул. Новгородская, 10 каб. 306, тел. 35-34-74.

Для участия в акции «Чистый лес» необходимо направить заявку в Департамент лесного комплекса Тюменской области. Место и время сбора участников мероприятия можно уточнить по телефону: 8 (3452) 427-632 (специалист Ирина Шевченко). Добираться до места проведения субботника придется своим ходом, поскольку свободных мест в транспорте организаторов не осталось.