В Тюмени произошёл крупный пожар в исправительной колонии

Крупный пожар произошёл сегодня днём в тюменской исправительной колонии №4 по улице Авторемонтной. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, загорелась кровля крыши кирпичного административного здания размером 15 на 20 метров.

Пожар в тюменской колонии.В Тюмени произошёл пожар в Исправительной колонии № 4 УФСИН. Никто не пострадал. Горела крыша двухэтажного административного здания. Людей там не было. Огонь тушили 24 единицы техники и 63 человека личного состава. Пожар был ликвидирован за один час 18 минут. Площадь возгорания - 300 квадратных метров. Причина устанавливается. Одна из версий - замыкание электропроводки. Сотрудники колонии перешли на усиленный режим работы. #тюменскоевремя #пожар #чп #тюмень

Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Тюмени в 11.36 местного времени (9.36 мск). Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло уже через семь минут.

Очевидцы выкладывали фотографии в соцсетях. Фото: ЧС Тюмень

По словам начальника пресс-службы УФСИН России по Тюменской области Василия Журавлёва, пострадавших при пожаре нет, эвакуация не проводилась.

- Пожар локализован, сейчас производится проливка конструкций зданий, - отметил он.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили, что обращений за медицинской помощью не было.

Дым было видно за несколько километров. Фото: ЧС Тюмень

Ликвидировать пожар удалось в 12.54 (10.54 мск). Огонь повредил 300 квадратных метров кровли. На тушении пожара работало 30 единиц техники и 73 человека личного состава, в их числе – 63 человека и 24 единицы техники от МЧС России по Тюмени.

В настоящее время причины и ущерб от пожара устанавливаются, сотрудники колонии перешли на усиленный режим службы.