Студентам, живущим в тюменских общагах, помогут привыкнуть к жизни в городе

В сентябре стартовала регистрация на участие в проекте «Тюменский кампус». Проект представляет собой состязание среди команд студентов вузов и сузов города Тюмени. «Тюменский кампус» проходит в Тюмени в пятый раз.

В этом году участников ждёт обновлённый формат и полное погружение в студенческую жизнь города. Принять участие можно командой из 5 человек, при этом все члены команды должны быть студентами, проживать общежитиях Тюмени либо иметь иногороднюю прописку.

В течение месяца участники станут чемпионами соревнований по бамперболу и волейболу на батутах, поборются за звание «Лучший танцор» в турнире по JustDance, изобретут новое студенческое блюдо в кулинарном поединке, а также проявят креативность, выполняя другие задания. Команда, занявшая 1 место в турнирной таблице, станет победителем. Первый турнир запланирован на 5 октября.

- Цель проекта – в интерактивной форме помочь приезжим студентам влиться в местную студенческую жизнь, завязать знакомства и лучше узнать город, - рассказывает о «Тюменском кампусе» руководитель проекта и член Студенческого совета Тюменской области Владимир Соколов.

Принять участие в проекте и побороться за главные призы могут все желающие студенты, проживающие в общежитиях или имеющие иногороднюю прописку. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте и подписаться на официальную группу проекта.

Проект «Тюменский кампус» реализует Студенческий совет Тюменской области.