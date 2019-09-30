«Бабье лето, приходи!»: тюменцам пообещали жару в начале октября

На смену холодной погоде и мокрому снегу, который «порадовал» тюменцев в сентябре, идёт долгожданное потепление. Бабье лето, которого так долго ждали горожане, всё-таки придёт на этой неделе, поэтому с пальто и пуховиками можно повременить. С 30 сентября по 6 октября температура медленно, но верно, будет тянуться к отметке +19 градусов.

По информации центра «Фобос», уже завтра, 2 октября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью поднимется до +4…+6 C, днём до +11…+13 C. Ветер будет дуть сильный, юго-западный, с порывами до 14 м/с. Возможны геомагнитные возмущения.

На следующий день, 3 октября, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Ночью воздух прогреется до +8…+10 C, днём – до +12 C. Ветер будет дуть западный, умеренный.

4 октября будет ещё теплее. Ожидается переменная облачность, ночью +5…+7 C, днём +14…+16 C. Ветер юго-западный, умеренный.

5 октября в Тюмень придёт настоящее бабье лето. Ожидается переменная облачность, ночью +11…+13 C, днём +17…+19 C. Ветер юго-западный, умеренный.

6 октября похолодает на пару градусов, но всё равно для октября – райская погода. В этот день ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +10…+12 C, днём +15…+17 С. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный.

Большое спасибо за такую погоду скажем солнечному антициклону.

Напомним, в 2018 году первый снег завалил город 19 октября. Тогда за сутки выпало две трети месячной нормы октября.