2019-09-30T10:50:27+03:00
Общество

«Бабье лето, приходи!»: тюменцам пообещали жару в начале октября

Рассказываем, когда придёт пик потепления благодаря солнечному антициклону
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
«Бабье лето, приди!»: тюменцам пообещали жару в начале октября«Бабье лето, приди!»: тюменцам пообещали жару в начале октябряФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На смену холодной погоде и мокрому снегу, который «порадовал» тюменцев в сентябре, идёт долгожданное потепление. Бабье лето, которого так долго ждали горожане, всё-таки придёт на этой неделе, поэтому с пальто и пуховиками можно повременить. С 30 сентября по 6 октября температура медленно, но верно, будет тянуться к отметке +19 градусов.

По информации центра «Фобос», уже завтра, 2 октября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью поднимется до +4…+6 C, днём до +11…+13 C. Ветер будет дуть сильный, юго-западный, с порывами до 14 м/с. Возможны геомагнитные возмущения.

На следующий день, 3 октября, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Ночью воздух прогреется до +8…+10 C, днём – до +12 C. Ветер будет дуть западный, умеренный.

4 октября будет ещё теплее. Ожидается переменная облачность, ночью +5…+7 C, днём +14…+16 C. Ветер юго-западный, умеренный.

5 октября в Тюмень придёт настоящее бабье лето. Ожидается переменная облачность, ночью +11…+13 C, днём +17…+19 C. Ветер юго-западный, умеренный.

6 октября похолодает на пару градусов, но всё равно для октября – райская погода. В этот день ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +10…+12 C, днём +15…+17 С. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный.

Большое спасибо за такую погоду скажем солнечному антициклону.

Напомним, в 2018 году первый снег завалил город 19 октября. Тогда за сутки выпало две трети месячной нормы октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый детский сад с интерактивной песочницей открылся в Тюмени
Тюменским пенсионерам в октябре наполовину сбавят стоимость билета на поезд
В Тюменской области открылась первая в регионе Школа юных нейроинженеров
С октября тюменцы будут играть по-крупному
В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка
В Тюмени завершился детский мини-футбольный турнир на кубок «Газпром геологоразведка»
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров
Тюменский педагог-физик вошёл в число финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»
Мужчина, выпавший из 15 этажа дома по улице Менделеева в Тюмени, погиб
Рука покрылась волдырями: тюменец обжегся кипящим антифризом
Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе
На улице 30 лет Победы в Тюмени откроют временные проезды
Тюменцам приготовили более четырехсот новогодних мероприятий
Райффайзенбанк реализовал сервис, позволяющий заказывать и получать справки по продуктам онлайн
По факту вооруженного конфликта в тюменской Зареке возбуждено уголовное дело
Штрафы, налоги, кредиты: тюменский бизнесмен лишился машины из-за долгов
В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку
Набросился с кулаками: тюменец побил друга из-за его нового товарища
Соблюдайте спокойствие: тюменцев предупредят о чрезвычайной ситуации
На улице Осипенко в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 сентября в Тюмени: курс на потепление
В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%
В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнки
В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор
Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты
На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей