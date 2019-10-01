2019-10-01T08:35:13+03:00
Звезды

«Здесь все на высоком уровне»: Максим Галкин посетил тюменскую клинику «Мать и дитя»

В областном центре артист давал сольный концерт
Вадим Бегун
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Максим Галкин посетил тюменскую клинику. Фото - Евгений Бабенко.Максим Галкин посетил тюменскую клинику. Фото - Евгений Бабенко.
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Известный артист Максим Галкин посетил с концертом Тюмень. Пародист заехал и в клинику «Мать и дитя»: с основателем сети Марком Курцером его связывают давние дружеские отношения.

– Я имею представление о том, как замечательно может быть устроена клиника. Когда Марк Аркадьевич сказал, что и в Тюмени открыл клинику, я сказал, что с удовольствием съезжу и посмотрю. Я знал, что империя «Мать и дитя» расширяется, что клиника есть во многих городах, но не думал, что здесь все на столь высоком уровне. Здорово, когда регионы по медицинскому оснащению находятся на том же уровне, что и столичные клиники, – высказал свою мысль Максим Галкин.

Именитый гость пообщался с пациентами, а также поинтересовался доступностью медицинских услуг в клинике. Артиста порадовало, что в клинике лечат по ОМС. Как отметил Галкин, для него очень важно, чтобы в медучреждении работали спецы своего дела. В случае с «Мать и дитя» ему понравилось, что здесь работает принцип распределения высококлассных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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