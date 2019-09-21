В Тюменской области состоялись соревнования по самбо среди юных спортсменов

Губернатор Тюменской области Александр Моор и Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов приняли участие в открытии соревнований по самбо на Кубок полномочного представителя президента РФ в УФО среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.

В своём приветственном слове к собравшимся Николай Цуканов отметил, что ребята занимаются захватывающим и зрелищным спортом. Ведь самбо – гордость России и национальный вид единоборств, который появился совсем недавно.

- Этот вид спорта быстро покорил сотни тысяч людей по всему миру. Не все из вас станут чемпионами, но к этому нужно стремиться. Хотя по большому счёту, в самбо проиграть нельзя. Этот вид спорта воспитывает волю и отвагу, - отметил полпред.

По словам губернатора Александра Моора, Тюмень принимает юных самбистов с УФО второй год подряд. Причём в том месте, где проходил чемпионат мира и чемпионат Европы, где выступали известные спортсмены.

- Кто знает, может сегодня мы видим будущих чемпионов мира, олимпийских чемпионов, звёзд мира, которые будут прославлять наш регион и нашу страну на мировой спортивной арене, - подчеркнул губернатор. Уверен, что эти встречи – не просто схватки на ковре, но и повод для настоящего человеческого общения.

Звучит Гимн РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметил президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев, гостеприимная Тюмень во второй раз принимает соревнования по этому виду спорта.

- В прошлом году самбо исполнилось 80 лет, и Международный Олимпийский комитет преподнёс большой подарок: самбо признано олимпийским видом спорта. Надеюсь, в перспективе те ребята, которые будут выступать на коврах, смогут стать олимпийскими чемпионами, - отметил он.

Чуть позже, на своих страничках в социальных сетях глава региона Александр Моор рассказал о 12-летнем пареньке Денисе Лазуткине, который тоже принял участие в соревнованиях.

- Он - чемпион Тюменской области по самбо и победитель множества спортивных соревнований, в том числе Чемпионата МЧС России по этому виду спорта. В 7 лет родители записали его в детско-юношескую спортивную школу «Олимпиец». Про себя говорит: сильный с рождения, а потому с первого занятия ему без труда покорились отжимания и подтягивания. Спустя пять лет в его копилке - более 30 медалей!

Денис ЛазуткинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губернатор пожелал Денису и всем спортсменам упорства, новых побед и высоких результатов и отметил, что победами спортсменов гордится вся Тюменская область.

- Мы приложим все усилия для дальнейшего развития спорта в регионе, - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что сегодня самбо занимаются порядка 1,5 тысяч спортсменов из 7-ми муниципальных образований Тюменской области. Тренировочный процесс ведётся под руководством 13-ти квалифицированных специалистов – тренеров-преподавателей. Помимо детско-юношеских школ внимание самбо уделяется и в 4-х из 5-ти вузов Тюменской области.