Дочь Алены Шишковой ужаснула подписчиков матери Тимати

Мама знаменитого в России рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в соцсетях снимками любимой внучки Алисы. Кадры ужаснули ее подписчиков. На руках у малышки «красовались» мерзкие пауки, а ногти малышки были выкрашены в цвет «вырвиглаз».

Отметим, что 59-летняя Симона часто делится фотографиями внучки. Девочка родилась от союза знаменитой тюменки Алены Шишковой и Тимати. Семья распалась, но Алена и девочка в добрых отношениях с мамой рэпера, а потому фотографии внучки, в том числе и совместные, нередко украшают личные страницы Симоны.

Руки девочки испугали поклонников Симоны Юнусовой. Фото с личной страницы Симоны в соцсетях

Последнее фото бывшая свекровь Алены разместила 20 сентября. На фото у пятилетней Алисы на руках нарисованы черные пауки на нитях сетей, а ногти на пальчиках выкрашены яркими цветами лаков: от желтого до зеленого. Как оказалось, девочка пофантазировала над руками с позволения бабушки.

Симона подписала снимок так:

- Я терпеть не могу накрашенные ногти у детей, но прекрасно понимаю, что ''запретный плод всегда сладок'', поэтому иногда необходимо дать ребенку возможность самовыражения.

В начале июля мама Тимати опубликовала фотографию с внучкой, где делилась секретами воспитания. Один из пунктов был посвящен запретам.

«Ребёнку необходим режим и ограничения. Анархия лишает человека стабильности. Если мы всё позволяем, то своими руками выбиваем опору из-под ног малыша, лишая его ориентиров. Вместо слова «нельзя» в человеке, на мой взгляд, обязательно нужно воспитывать самостоятельность, чтобы он учился принимать решения, ни на кого не оглядываясь. Я прошла всё это методом проб и ошибок со своими сыновьями и сейчас точно могу сказать, что предоставить свободу проще, чем нести ответственность за своего ребёнка» - писала Симона Юнусова.

Добавим, что подписчики звездной бабушки не оценили творческую идею девочки и оставили негативные комментарии.

«Боже! Это чьи такие страшные руки?», «вседозволенность - не есть хорошо», отмечают фолловеры. Некоторые комментаторы и вовсе уверены, что малышка при таком воспитании к 15 годам будет вся в татуировках, как ее знаменитый папа.