2019-09-16T13:19:09+03:00
Экономика

Для участников Тюменского нефтегазового форума - 2019 приготовили немало сюрпризов

Подготовка к ТНФ-2019 в Технопарке идёт полным ходом [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Для участников Тюменского нефтегазового форума - 2019 приготовили немало сюрпризов. Фото: ТНФ-2019Для участников Тюменского нефтегазового форума - 2019 приготовили немало сюрпризов. Фото: ТНФ-2019
Изменить размер текста:

Подготовка к одному из крупнейших российских нефтегазовых форумов – ТНФ-2019 – идёт полным ходом. С каждым годом уровень мероприятия становится выше, количество участников – больше, а программа – насыщеннее и интереснее. Давайте заглянем за «кулисы» Тюменского нефтегазового форума и посмотрим, что этакого ждёт гостей в 2019 году.

ЭКСПОЗИЦИЯ – В ШАТРЕ

Директор Тюменского технопарка Александр Сакевич рассказал, что по итогам 2018 года было принято решение чуть изменить формат форума. То бишь вынести выставочную часть за пределы технопарка.

- Было много жалоб, что тесно на втором этаже, поэтому мы задействовали большой выставочный шатёр в 1000 квадратных метров, - рассказывает Александр Сакевич. – В экспонентах у нас представлены практически все крупные нефтегазовые компании и сервисные предприятия, которые поставляют оборудование. В их числе: «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «СИБУР» и многие другие. Третий год у нас участвуют резиденты технопарка «Сколково».

Шатры с экспонентами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Шатры с экспонентамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Помимо экспозиции в шатре на улице возле технопарка можно увидеть технику, которая работает в суровых северных условиях.

Выставочная экспозиция на улице Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Выставочная экспозиция на улицеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Что касается зоны регистрации, то для удобства участников впервые за все годы работы форума регистрация началась с 14 сентября. Сейчас аккредитовано более 900 человек из 3,5 тысяч аккредитованных.

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Исполнительный директор оргкомитета форума Владимир Илющенко рассказал, что одним из нововведений ТНФ-2019 станет использование электронных пропусков. Учитывая большое количество участников, встали два вопроса: о безопасности и о допуске на площадки различных категорий участников.

- Поэтому было принято решение внедрить электронно-цифровую систему. Участник прикладывает бейдж к пропускной системе, которая либо пропустит его, либо нет, - отметил он.

Один из экспонентов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Один из экспонентовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Один из гостей-экспонентов - Правительство Свердловской области Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Один из гостей-экспонентов - Правительство Свердловской областиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Другое нововведение – получение аккредитационных бейджей и раздаточных материалов на разных площадках. Первые можно будет получить в шатре, вторые – на первом этаже Технопарка. Отдельно для гостей будут организованы стойки для заказа такси.

Монтируется огромный экран Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Монтируется огромный экранФото: Алексей КОСЕНЧУК

РАБОТА – НЕ ВОЛК

Любители покушать в накладе тоже не останутся. Только представьте, что на втором этаже Технопарка всего за три дня построили…настоящий ресторан! Здесь будут представлены на выбор блюда северной, итальянской и русской кухни, которые разработаны совместными усилиями тюменских и московских шеф-поваров.

Вот тот самый ресторанчик Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вот тот самый ресторанчикФото: Алексей КОСЕНЧУК

На этом же этаже – кофе-зона, где можно будет угоститься бодрящим напитком и чуть-чуть отдохнуть.

А вот и кофе-зона Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А вот и кофе-зонаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Чтобы ТНФ-2019 запомнился гостям города и тюменцам, разработана обширная культурно-развлекательная программа. Запланированы: посещение горячих источников, обзорные экскурсии по городу и экскурсия «Чёрное золото Сибири». 17 сентября пройдёт торжественное открытие специального проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Отдельный уголок для деловых контактов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отдельный уголок для деловых контактовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Между тем, все сюрпризы организаторы пока не раскрывают – вы всё узнаете на площадках форума.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум – 2019 пройдёт в Технопарке с 17 по 19 сентября. Это один из главных отраслевых форумов России, которые собирают более 2 тысяч экспертов (в этом году – больше 3 тысяч!), представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Программа включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК. Подробнее о ТНФ-2019 можно узнать на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Почти тридцать пожарных тушили дом на улице Смоленской в Тюмени
Тюменское предприятие «кинуло» устроившегося на работу башкирца
В Тюменской области пройдёт форум по развитию и распространению практики добровольчества
Экс-командир тюменского отделения ОМОН осужден за спарринг с новобранцем
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
В Тюмени осужден бывший глава управы ЦАО
Сразу четыре предприятия стали резидентами индустриального парка «Богандинский»
Тюменец получил табуреткой по голове при попытке выгнать из дома пьяных гостей
Все лучшее – детям: тюменские таможенники задержали фуру с девятью тоннами поддельных игрушек
Предприятия выплатили тюменцам более полумиллиарда рублей зарплатных долгов
Автоинспекторы поймали 66 пьяных тюменцев за минувшие выходные
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров
Тюменку отправили в колонию на 12 лет за попытку сбыть героин
Более 200 тысяч тюменцев получили налоговые льготы на транспорт
В Тюмени забили первые сваи на месте будущих школ
Лучших папу и маму выбрали в Тюмени
Ночью пьяный мужчина угнал иномарку у тюменской медсестры
Тюменцам с утра пришлось стоять в шестибалльных пробках
В Ишиме внедорожник влетел в торговый контейнер, задавив продавщицу