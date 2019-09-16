Для участников Тюменского нефтегазового форума - 2019 приготовили немало сюрпризов

Подготовка к одному из крупнейших российских нефтегазовых форумов – ТНФ-2019 – идёт полным ходом. С каждым годом уровень мероприятия становится выше, количество участников – больше, а программа – насыщеннее и интереснее. Давайте заглянем за «кулисы» Тюменского нефтегазового форума и посмотрим, что этакого ждёт гостей в 2019 году.

ЭКСПОЗИЦИЯ – В ШАТРЕ

Директор Тюменского технопарка Александр Сакевич рассказал, что по итогам 2018 года было принято решение чуть изменить формат форума. То бишь вынести выставочную часть за пределы технопарка.

- Было много жалоб, что тесно на втором этаже, поэтому мы задействовали большой выставочный шатёр в 1000 квадратных метров, - рассказывает Александр Сакевич. – В экспонентах у нас представлены практически все крупные нефтегазовые компании и сервисные предприятия, которые поставляют оборудование. В их числе: «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «СИБУР» и многие другие. Третий год у нас участвуют резиденты технопарка «Сколково».

Шатры с экспонентамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Помимо экспозиции в шатре на улице возле технопарка можно увидеть технику, которая работает в суровых северных условиях.

Выставочная экспозиция на улицеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Что касается зоны регистрации, то для удобства участников впервые за все годы работы форума регистрация началась с 14 сентября. Сейчас аккредитовано более 900 человек из 3,5 тысяч аккредитованных.

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Исполнительный директор оргкомитета форума Владимир Илющенко рассказал, что одним из нововведений ТНФ-2019 станет использование электронных пропусков. Учитывая большое количество участников, встали два вопроса: о безопасности и о допуске на площадки различных категорий участников.

- Поэтому было принято решение внедрить электронно-цифровую систему. Участник прикладывает бейдж к пропускной системе, которая либо пропустит его, либо нет, - отметил он.

Один из экспонентовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Один из гостей-экспонентов - Правительство Свердловской областиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Другое нововведение – получение аккредитационных бейджей и раздаточных материалов на разных площадках. Первые можно будет получить в шатре, вторые – на первом этаже Технопарка. Отдельно для гостей будут организованы стойки для заказа такси.

Монтируется огромный экранФото: Алексей КОСЕНЧУК

РАБОТА – НЕ ВОЛК

Любители покушать в накладе тоже не останутся. Только представьте, что на втором этаже Технопарка всего за три дня построили…настоящий ресторан! Здесь будут представлены на выбор блюда северной, итальянской и русской кухни, которые разработаны совместными усилиями тюменских и московских шеф-поваров.

Вот тот самый ресторанчикФото: Алексей КОСЕНЧУК

На этом же этаже – кофе-зона, где можно будет угоститься бодрящим напитком и чуть-чуть отдохнуть.

А вот и кофе-зонаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Чтобы ТНФ-2019 запомнился гостям города и тюменцам, разработана обширная культурно-развлекательная программа. Запланированы: посещение горячих источников, обзорные экскурсии по городу и экскурсия «Чёрное золото Сибири». 17 сентября пройдёт торжественное открытие специального проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Отдельный уголок для деловых контактовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Между тем, все сюрпризы организаторы пока не раскрывают – вы всё узнаете на площадках форума.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум – 2019 пройдёт в Технопарке с 17 по 19 сентября. Это один из главных отраслевых форумов России, которые собирают более 2 тысяч экспертов (в этом году – больше 3 тысяч!), представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Программа включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК. Подробнее о ТНФ-2019 можно узнать на официальном сайте.