Тина Канделаки: в Тюмени вкусный кофе, красивые девушки, а VIP-сервис не хуже, чем в Москве

Тюмень посетила журналист, владелица ресторана «Тинатин», основатель косметического бренда ANSALIGY, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала Тина Канделаки. Известный медиаменеджер стала одним из спикеров VII ежегодного бизнес-форума «Дни знаний для предпринимателей». До своего выступления Тина Канделаки дала эксклюзивное интервью корреспонденту «Комсомольской правды» - Тюмень».

- Удалось ли Вам посмотреть Тюмень?

- В Тюмени я была лет 6 или 7 назад. И в этот приезд с первых минут пребывания осталась довольна городским сервисом. Я часто езжу с выступлениями по России и всегда обращаю внимание на дорогу от аэропорта, хорошая она или плохая. В Тюмени до гостиницы мы доехали мягко, быстро. Видно, что дороги здесь качественные.

- Чего, на Ваш взгляд, не хватает городу? А чего, возможно, в избытке?

- Про это мне сложно говорить, поскольку из аэропорта мы сразу проехали в гостиницу, но люди очень приятные. Всегда, когда прилетаю, у меня есть достаточно определенные запросы, и по первым штрихам понимаю, насколько сервис развит в городе. Например, кофе: я не пью обычное молоко, предпочитаю миндальное или овсяное. Качество кофе, вкус этого кофе. Дальше тренер, поскольку первое, что я делаю по прилету, иду на тренировку. Далее - мейкап-мастера. По всем этим людям ты понимаешь качество сервиса и запрос на такой уровень сервиса в городе. Третью чашку пью, очень вкусный кофе. Мы еще когда ехали, я сказала: «Давайте повторим». Это раз. Второе: меня здесь встретила замечательный тренер - Полина Шелпакова. Замечательная девчонка. Я так поняла, она бывшая спортсменка, выступала за сборную по скалолазанию, а потом ушла в фитнес. Но я честно спросила у нее, большой ли запрос в Тюмени на такие тренировки, она говорит, что пока не очень, но формируется. Сказала: вот вы сейчас приехали, и всем покажете, как это - сразу с корабля на бал, с самолета на тренировку. Гримеры тоже симпатичные девчонки, качественные мастера. По таким нюансам понимаешь, какая косметика, какой подход, сколько это всё стоит и есть ли такие клиенты, способные позволить себе такой сервис городе. А это уже VIP-сервис, будем называть вещи своими именами, и с этим в Тюмени всё на уровне.

- Сейчас многие регионы страны стремятся активно развивать местные бренды. Какими Вы их видите в Тюмени, Тюменской области и как их развивать?

- Но первое, что я увидела, - это местный бренд кофе, и была приятно удивлена. Начиная от самого вкуса напитка, заканчивая оформлением стаканчика и тем, с какой любовью мне, например, его завернули в фольгу, чтобы кофе не остывал. Приятен и сам дизайн - стаканчики с надписью «Всегда причина капучино». Видно, что у компании есть свой бренд и они его развивают. Интересно, что идею оформления предложила бариста кофейни Дарья Прокофьева. То есть компания не нанимала агентство, а девчонка изнутри разработала эскиз. Такая нативная, очень френдли история. Только успела выйти из самолета, а уже встретила местный бренд.

- Сегодня Вы провели в Тюмени мастер-класс для молодых предпринимателей. «Здоровая жизнь - приведи в порядок тело, разум и бизнес». Почему следует выполнить именно такой порядок действий, чтобы достичь успеха?

- Если у вас не в порядке разум, то никакое тело вам не поможет, и наоборот. В этом смысле запрос на мои выступления очень большой. В том числе это связано с моей косметикой. Многие люди просто хотят увидеть меня живьем. Было смешно сейчас, девочка, которая меня красила, смотрит на меня и говорит: «Точно теперь косметику куплю». Сейчас многие люди воспринимают «Инстаграм» как телевизор и вообще предпочитают социальные медиа аналоговым средствам коммуникации. Поэтому те люди, кто ведет здоровый образ жизни, кто следит за своим питанием и фигурой, они, конечно, ориентируются на меня. Часто слышу: «Я смотрю ваши тренировки и понимаю, что я ленивая, что мне надо встать с дивана» и т. д. и т. п. Последовательность действий роли не играет. Я думаю, у людей в сегменте здорового образа жизни, поведенческая модель «как быть здоровым и успешным» ассоциируется со мной. Поэтому меня на такие тренинги и семинары часто приглашают.

Известный медиаменеджер отметила радушие и хороший сервис Тюмени. Фото из личного архива

- Понравилась ли Вам аудитория, с которой Вы работали в Тюмени? Удалось ли кому-то из молодых предпринимателей удивить Вас вопросом?

- Теплая, дружелюбная и живая аудитория не могла оставить меня равнодушной, а красота девушек просто восхищает. Прекрасное впечатление произвела одна слушательница, которая вышла в конце и предложила себя в качестве члена моей команды. Люблю таких одержимых делом и похожих на меня людей.

- Не так давно Вы запустили свой косметический бренд. Доступна ли Ваша продукция жителям регионов или пока это преимущественно магазины в Москве?

- Вот буквально на днях у меня вышла маска за 980 рублей, поставили ее в топ. Это моя принципиальная позиция, чтобы все работающие девчонки могли позволить себе косметику от Тины Канделаки. Часто пишут в директ, что зарплата 25 тысяч и как при этом обеспечить полноценный уход за своим лицом? Ну слушайте, девчонки, я вам даю слово, после моей маски, если ее подержать в течение двух часов на лице, кожа выглядит ровно так же, как после полноценного спа-ухода. Второе, по поводу доступности в регионе - много запросов по партнерству. Вы знаете, что я продаю только в онлайне, у меня нет магазинов. Эта еще одна принципиальная позиция, потому что я хочу развивать электронную коммерцию. Но раз у нас такой быстро растущий стартап, мы тестируем разные гипотезы. Сейчас в планах открыть первый корнер в мультибрендовом магазине в московском ТЦ. (В мультибрендовом магазине, бутике место размещения, выделенное для определенной марки. -Ред.). Хотим посмотреть, как пойдет. Если спрос будет, то кроме онлайн-торговли пойдем еще и по пути открытия корнера.

- Этим летом Вы стали ведущей утреннего шоу на радио «Комсомольская правда». С чего нужно начать выпуск, чтобы слушатель остался на fm-волне, и есть ли у вас приемы удержания внимания аудитории?

- Харизма, энергия, которая передается через радио. Если люди в эфире спят, то слушатели засыпают вместе с ними. А чаще всего люди включают радио как раз для того, чтобы взбодриться. Если человек из радиоприемника тебя бодрит, то ты, конечно, с ним останешься, а если усыпляет, ты будешь переключать и искать что-то другое. В этом смысле у меня большой радийный опыт. Поэтому, конечно, только энергия спасает радиоэфир, энергия, жизнелюбие и оптимизм, идущие из маленького, уже довольно старомодного средства связи.

- На лекции в Институте управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Вы упоминали сериал «Черное зеркало». Какие наиболее очевидные тенденции влияния массовых технологий вы видите уже сейчас и какие воплотятся в будущем?

- Буквально в последнем сезоне был показан нейростимулятор, а на днях Илон Маск объявил, что разрабатывается некий гаджет, который будет осуществлять связь человеческого мозга с комптометром. Это в первую очередь делается для людей, у которых Паркинсон и другие заболевания, не позволяющие человеческому мозгу полноценного функционировать в силу физического недуга. Собственно говоря, в первую очередь для этих людей разрабатывается эта технология. А дальше всё перейдет в развлечения и игры, как это было в «Черном зеркале». Вот вам, пожалуйста, прямой пример. В Америке это целая индустрия, и всё, что показывается в сериале, это сто процентов где-то тестируется в качестве стартапа. Это всегда так.

Тина Канделаки поделилась своим видением влияния массовых технологий на будущее общества. Фото из личного архива

- Какие качества молодым людям стоило бы развивать сейчас, чтобы подготовиться к жизни в эпоху цифровых технологий?

- Только самообразование. Если вы готовы и можете самообразовываться, то вам ничего не угрожает. Если вы не готовы сами получать и развивать в себе какие-то новые знания и навыки, вам нужно понимать, что вас заменят роботы. Это вопрос времени.

- Вы много говорите про новые технологии, как считаете, какая судьба ждет маленькие населенные пункты, где местами еще нет даже нормального интернета?

- Я вам скажу страшную вещь: им будет легче в этом смысле. Давайте представим, не хочется выглядеть, конечно, таким фантастом-утопистом, но люди уже однажды эвакуировались, решим, что на них напали марсиане. Ситуация следующая: большое количество примитивного человеческого труда на самом деле будет заменено автоматикой. Вам не нужен будет полицейский на дороге, вам не нужен будет человек, который регистрирует и оформляет ваш багаж на стойке в аэропорту или в любом месте, где вы покупаете билеты для передвижения наземным или воздушным транспортом. И все эти виды деятельности, естественно, будут, автоматизированы. Что делать людям, которые живут в отдаленных регионах? Задача номер один - выстроить удобную инфраструктуру, а потом ее оптимизировать. Поэтому как раз люди, живущие в отдаленных территориях, долго будут оставаться в существующей модели. Но я слышала одну очень интересную историю, не буду утверждать, что так будет, но ее озвучивали очень серьезные ребята финансисты, аналитики, разрабатывающие разные гипотезы будущего. Россия настолько огромная страна, мы настолько разобранно живем, что у нас есть регионы с очень большой концентрацией людей - Москва, Питер, Сочи, Казань, а есть города маленькие, где людей всё меньше и меньше. И что делать с такой неровной заселенностью страны? Была высказана такая идея, что с таких территорий жителей нужно вывозить и уплотнять инфраструктурные точки бесконечного роста, заменяя людей на автоматизированный труд. Делать такой городок роботов, где за производственными процессами будут следить супервайзеры. Условно, один-два или три человека. Потребность в примитивном, механическом труде человека исчезнет. Это такая достаточно интересная гипотеза, утопичная на первый взгляд, но вполне возможная. Вы же понимаете, что наша страна гораздо больше, чем число населяющих ее людей. Поэтому вполне может быть, что это один из сценариев развития.

- Трудно не заметить Вашу интересную татуировку на руке. Расскажите о ее значении и вообще о Вашем отношении к рисункам на теле.

- Все татуировки, а их на моем теле достаточно много, мне делает Сергей Игнатьев. Он хорошо известен в определенных кругах, его работы носят на себе многие знаменитости, увлекающиеся этим жанром, так скажем. Мою татуировку на руке многие обсуждают, так как идентифицируют ее с рейки (символ системы исцеления. - Ред.). Когда я решила сделать первую татуировку, еще не очень хорошо разбиралась в этом. Поэтому попросила Сережу сделать что-то на его вкус наиболее подходящее мне в тот момент. А он по своей натуре человек-странник. Часто из Питера летает в Тибет. И сказал мне тогда, что я женщина, которая заслуживает такую татуировку на руке. Когда мы уже приступили к нанесению рисунка, я его в такой ажиотации делала, что даже не придала значения тому, что это за символ. А когда поняла, даже сама удивилась. Но как-то эта татуировка прижилась на мне. И, как я позже заметила, после меня ее и другие начали себе на руке делать. От себя могу сказать, что, если нет нужды делать татуировки, не спешите ими украшать свое тело. Сергей был абсолютно прав, сказав, что никто не ограничивается одним рисунком. Мои татуировки, наверное, уже стали частью моего характера. Потому что все знаки-руны, которые есть у меня на теле, они что-то значат, я не делаю их бессознательно. Каждая татуировка несет определенный смысл, как и количество появляющихся на моем теле рисунков, каждый новый символ связан с предыдущим.

- Спасибо за ответы!