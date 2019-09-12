Купить квартиру в Тюмени осенью 2019 года: цены выросли, но сэкономить можно

За год стоимость жилого квадратного метра в Тюмени увеличилась на 10,7% и достигла почти 64 тысяч рублей. Снижения цен в ближайшие месяцы аналитики не ожидают – причина тому и сезонный спрос, и переход застройщиков на эскроу-счета, которые влияют не только на рынок новостроек, но и на вторичное жилье. Между тем, у жителей города все же есть возможность купить квартиру со скидкой, выбрав «непопулярные» этажи – первый или последний.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Сколько составляет экономия при покупке жилья на «непопулярных» этажах, выяснили эксперты «Авито Недвижимости». По их подсчетам, в среднем в Тюмени стоимость квадратного метра на первом этаже на 8,6% дешевле, чем на других, а на последнем – на 3,9%: квадратный метр на первых этажах в среднем стоит 58 тысяч рублей, а на последних – 61 тысячу рублей.

Это не самый большой в стране разрыв между средней стоимостью квадратного метра и стоимостью квадратного метра на первом этаже. Например, в Саратове он составляет 16%. А самая большая экономия при покупке квартиры – в Волгограде, где стоимость квадратного метра на 11% ниже средней цены.

НА ПРИМЕРЕ

При относительно равных требованиях к квартире, стоимость между первым этажом и последующими может различаться на 130-250 тысяч рублей, а то и больше. Так, две реальные однокомнатные квартиры с приличным ремонтом и мебелью, расположенные в одном кирпичном доме, но на разных этажах, лишь немного различаются по площади. При этом та, что расположена на первом этаже, с площадью 48,8 квадратов, выставлена за 3570 тысяч рублей. А жилье площадью 46 квадратов, но на четвертом этаже, продается за 3700 тысяч рублей.

Стоимость примерно равнозначных квартир на разных этажах отличается. Фото с сайта ЦИАН

Почти такая же ситуация с последними этажами. В том же жилом комплексе однушка площадью 46 квадратов на последнем этаже обойдется в 3625 тысяч рублей. При этом на последних этажах, особенно в новых домах, застройщики порой устраивают двухуровневые квартиры, пентхаусы большой площадью. В таких случаях стоимость квартиры значительно увеличивается, превышая среднюю стоимость по дому, поскольку относится к категории бизнес-класса или элит-класса.

Ну а чтобы привлечь покупательское внимание на первые этажи, застройщики увеличивают площадь жилья относительно других квартир в доме, делают более высокие потолки, прибегают к различным архитектурным и дизайнерским приемам.

КВАРТИРЫ ПОДОРОЖАЛИ ВЕЗДЕ

- По сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимость квадратного метра выросла во всех крупнейших городах вне зависимости от того, на каком этаже она расположена, - заявляют аналитики.

Тюмень попала в первую тройку городов, где цены подскочили. Квартиры на первом этаже сильнее всего подорожали в Новосибирске (на 15,2%), Тюмени (на 13,5%) и в Москве (13%). Цены на них наиболее стабильны в Самаре (подорожание на 2%), в Саратове и Челябинске (по 2,7%).

Квартиры на последних этажах сильнее всего поднялись в цене в Новосибирске (14%), Тюмени (11%) и Москве (на 5,5%), наименьший рост произошел в Ростове-на-Дону (на 3,2%), Волгограде (3,7%) и Челябинске (3,9%).