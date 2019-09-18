Где тюменцам купить растения для посадки?

Тут всё: от барбариса до пихты

В нашем городе есть место весьма популярное у тех, кто ищет саженцы для своего участка. И это неудивительно. Заходя на территорию «Садового центра» Тюменской озеленительной компании, что находится в районе деревни Патрушева по ул. Юрия Семовских, 1 ст.1 у тебя буквально разбегаются глаза, не только от количества покупателей, но и от массы цветущих растений.

Фото - Тюменская озеленительная компания.

«Также большим спросом пользуются декоративные растения, среди которых у нас есть гортензии, розы, барбарис, кизильник, спирея,чёрная береза, клён, несколько видов ив и масса других», - рассказала продавец салона Ирина. Вместе с ней мы проходим и мимо хвойных растений, которые в «Садовом центре» также в изобилии: есть туи, можжевельники, пихты, кедры, лиственницы, ели, сосны и даже кипарисы. Кстати, большой плюс хвойных том, что они сохраняют свои декоративные свойства на протяжении всего года, чем не могут похвастаться лиственные растения. Также хвойные без каких-либо повреждений переносят стрижку крон, благодаря чему практически из любого растения можно создать декоративную фигуру.Многие выбирают цветы. Осенние луковичные цветы как раз и нужно покупать и сажать осенью, а зацветут они следующей весной. Сейчас в «Садовом центре» на Юрия Семовских, 1 крупное поступление луковичных: тюльпанов, ирисов, крокусов, анемонов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков, декоративного лука. К плюсам луковичных растений можно отнести то, что они не требуют особого ухода в первый год своей жизнедеятельности. А мы идём дальше.

Ещё одним важным преимуществом хвойных, которое по достоинству оценят сибиряки, является морозоустойчивость. Такие растения без труда выдерживают температуру до -40С°. Это значит вам не придется беспокоится за сохранность своих елей или пихт в зимний период.

Фото - Тюменская озеленительная компания.

Нет, речь сейчас не о политике или каком-то тайном обществе. Сидератами называют растения, выращиваемые для улучшения структуры почвы, обогащения её органикой и питательными веществами. К ним относится рожь,овёс,горчица, рапс, фацелия. Всё это, как вы, наверное, уже догадались, сейчас в наличии в «Садовом центре» на Юрий Семовских, 1.

Вам помогут сидераты

Но какие бы растения вы не собирались высаживать на своём приусадебном или дачном участке, вам не обойтись без качественного ухода. В «Садовом центре» есть препараты для борьбы с болезнями и вредными насекомыми сада ,удобрения, укрывной материал, опоры и сопутствующий инвентарь для ухода за садом. Сориентироваться в богатом ассортименте растений и товаров помогут опытные продавцы-консультанты. Они же подскажут и как правильно ухаживать за растениями.

Совет

Как выбрать луковичные перед посадкой

При покупке нарциссов, тюльпанов и других растений обратите внимание на размер луковицы, от него во многом зависит качество цветения. Осмотрите луковицы. Они должны быть плотными и ни в коем случае не увядшими, не иметь мягких гнилых мест, запаха плесени. Посмотрите также на донце луковицы — если оно сухое и плотное - это залог здоровья и жизнеспособности растений. У луковиц низкорослых сортов и видовых растений луковицы меньше и это нормально. Не забывайте, что луковичные не любят застоя воды, хотя и требовательны к наличию питания и влаги в период вегетации. Лучший выбор для них — питательная и влагоемкая, но хорошо дренированная суглинистая почва. На песчаной почве требуются дополнительный полив и усиленные подкормки.