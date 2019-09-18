2019-09-18T11:45:53+03:00
Общество

Где тюменцам купить растения для посадки?

Осень — не время забрасывать сад или огород. Как раз в сентябре наступает активная пора посадок луковичных, плодовых и декоративных растений
Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - Тюменская озеленительная компания.Фото - Тюменская озеленительная компания.
Изменить размер текста:

Тут всё: от барбариса до пихты

В нашем городе есть место весьма популярное у тех, кто ищет саженцы для своего участка. И это неудивительно. Заходя на территорию «Садового центра» Тюменской озеленительной компании, что находится в районе деревни Патрушева по ул. Юрия Семовских, 1 ст.1 у тебя буквально разбегаются глаза, не только от количества покупателей, но и от массы цветущих растений.

Фото - Тюменская озеленительная компания.

Фото - Тюменская озеленительная компания.

«Также большим спросом пользуются декоративные растения, среди которых у нас есть гортензии, розы, барбарис, кизильник, спирея,чёрная береза, клён, несколько видов ив и масса других», - рассказала продавец салона Ирина. Вместе с ней мы проходим и мимо хвойных растений, которые в «Садовом центре» также в изобилии: есть туи, можжевельники, пихты, кедры, лиственницы, ели, сосны и даже кипарисы. Кстати, большой плюс хвойных том, что они сохраняют свои декоративные свойства на протяжении всего года, чем не могут похвастаться лиственные растения. Также хвойные без каких-либо повреждений переносят стрижку крон, благодаря чему практически из любого растения можно создать декоративную фигуру.Многие выбирают цветы. Осенние луковичные цветы как раз и нужно покупать и сажать осенью, а зацветут они следующей весной. Сейчас в «Садовом центре» на Юрия Семовских, 1 крупное поступление луковичных: тюльпанов, ирисов, крокусов, анемонов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков, декоративного лука. К плюсам луковичных растений можно отнести то, что они не требуют особого ухода в первый год своей жизнедеятельности. А мы идём дальше.

Ещё одним важным преимуществом хвойных, которое по достоинству оценят сибиряки, является морозоустойчивость. Такие растения без труда выдерживают температуру до -40С°. Это значит вам не придется беспокоится за сохранность своих елей или пихт в зимний период.

Фото - Тюменская озеленительная компания.

Фото - Тюменская озеленительная компания.

Нет, речь сейчас не о политике или каком-то тайном обществе. Сидератами называют растения, выращиваемые для улучшения структуры почвы, обогащения её органикой и питательными веществами. К ним относится рожь,овёс,горчица, рапс, фацелия. Всё это, как вы, наверное, уже догадались, сейчас в наличии в «Садовом центре» на Юрий Семовских, 1.

Вам помогут сидераты

Но какие бы растения вы не собирались высаживать на своём приусадебном или дачном участке, вам не обойтись без качественного ухода. В «Садовом центре» есть препараты для борьбы с болезнями и вредными насекомыми сада ,удобрения, укрывной материал, опоры и сопутствующий инвентарь для ухода за садом. Сориентироваться в богатом ассортименте растений и товаров помогут опытные продавцы-консультанты. Они же подскажут и как правильно ухаживать за растениями.

Совет

Как выбрать луковичные перед посадкой

При покупке нарциссов, тюльпанов и других растений обратите внимание на размер луковицы, от него во многом зависит качество цветения. Осмотрите луковицы. Они должны быть плотными и ни в коем случае не увядшими, не иметь мягких гнилых мест, запаха плесени. Посмотрите также на донце луковицы — если оно сухое и плотное - это залог здоровья и жизнеспособности растений. У луковиц низкорослых сортов и видовых растений луковицы меньше и это нормально. Не забывайте, что луковичные не любят застоя воды, хотя и требовательны к наличию питания и влаги в период вегетации. Лучший выбор для них — питательная и влагоемкая, но хорошо дренированная суглинистая почва. На песчаной почве требуются дополнительный полив и усиленные подкормки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления
Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде
В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября
Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете
Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик
Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей
Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»
В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк
Начала громко кричать: тюменец со шприцом напал на сотрудницу микрокредитной организации
Мама «сидела» в телефоне: подросток спас тонущего в тюменском фонтане мальчика
Счастливые часов не наблюдают: приставы выдворили из страны африканца, прилетевшего к тюменке
Тюменец украл устройство для проверки билетов и пользовался им как смартфоном
Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли
Помахала рукой: тюменскую пенсионерку, блуждавшую в лесу двое суток, нашли добровольцы
Тюменка вырвала из рук соседки сумку и убежала домой
В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки
Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание
Тюменские прокуроры обсудили долги «СибНАЦа» перед своими работниками
В Тюменской области осудят заключенных, избивших охранников в СИЗО
Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам
Схватил за шею, стал душить: тюменец чуть не убил любимую, вернувшуюся с попойки
Тюменка взяла в долг деньги и соврала, что не оформляла займ
Не могла поднести ложку ко рту: тюменские врачи провели пожилой пациентке уникальную операцию
Тюменские коммунальщики завершили монтаж теплотрасс в заречной части города
«Хоть бы не поймали»: тюменцы сочувствуют мужчине, который сегодня ограбил банк
В Тюменской области торжественно захоронят останки солдата ВОВ