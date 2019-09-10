Выехала с парковки и стала звездой: в Тюмени девушка сломала шлагбаум голыми руками

В три часа ночи с пятницы на субботу на тюменской набережной довольно сильная девушка сломала шлагбаум на парковке набережной. Вероятно, она собиралась выехать с парковки и расценила шлагбаум как препятствие. Устранить его иначе, как силой, она не смогла. Навалившись всем своим весом, девушка не просто сумела поднять перекладину, но и выворотила болты на оборудовании. Видео уже разлетелось по различным пабликам в соцсетях и кое-где набрало более 40 тысяч просмотров.

Как рассказали в МКУ «Тюменьгортранс», в чьем ведении находятся муниципальные парковки в Тюмени, на стоянке автомобиль не пробыл и 15 минут, а значит платить за паркинг не было необходимости.

- Информация об этом была на стендах парковки. Необходимости портить имущество не было, нужно было лишь поднести к терминалу чек, который был выдан при въезде на парковку, - прокомментировали в учреждении.

Сейчас девушку ищет полиция, чтобы оштрафовать ее за порчу имущества. Кроме того, материальные претензии к ней предъявит и «Тюменьгортранс».

Стоит отметить, что даже если бы машина простояла там больше 15 минут, это обошлось бы всего в 40 рублей в час. А вот штраф за неоплату составляет 2500 рублей. Кроме того, отдельный штраф предусмотрен за порчу имущества. Если ущерб расценивается как незначительный, то это административное наказание влекущее наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. Если же ущерб расценивается как значительный, тогда штраф несравнимо выше - до сорока тысяч рублей, да и дело становится уголовным.

Кстати, это не единственный случай, когда вандалы ломали шлагбаум. В апреле этого года, когда парковку у набережной сделали платной, водитель повредил оборудование, чтобы не оплачивать время стоянки. Ущерб тогда оценили в 1286 рублей.