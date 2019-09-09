«Знакомьтесь, Эдвард»: в жизни Алёны Шишковой появился новый мужчина

После расставания с рэпером Тимати, модель из Тюмени Алёна Шишкова горевала недолго – в её жизни уже появился новый мужчина. Девушка опубликовала фотографию с беленьким котиком, зелёные глазища которого тут же покорили пользователей социальных сетей. Имя малышу выбрали под стать – Эдвард, как у героя Роберта Паттинсона в фильме «Сумерки». Алёна так и подписала фотографии: «Манчкин - удивительная порода.Знакомьтесь, Эдвард Достино!».

Котёнок по имени ЭдвардФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отвечая на комментарии подписчиков к фотографии, Алёна Шишкова подтвердила, что котёнок очень похож на Эдварда Каллена, а порода его – манчкин.

- Какие глаза у котейки волшебные! Как Вы похожи! Не зря говорят, что хозяин и домашний питомец могут похожи внешне, - пишут комплименты подписчики.

Зеленоглазый малышФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Те, кто особо тщательно следит за личной жизнью Алёны, Тимати и его новой беременной подруги Анастасии Решетовой, тут же подумали о том, что между девушками снова идёт борьба. Правда, теперь не за Тимати, а за количество питомцев.

- У вас с Решетовой кошачье соревнование? Пока она лидирует, у неё три кота!!! Срочно покупайте ещё одного!! – пишут подписчики.

Глазки малыша покорили сетьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Некоторые люди такие странные со своим сравнением. Если у Решетовой коты, то, значит, всё - никому нельзя их заводить? Сразу повторяют за ней? Очнитесь, котов не Анастасия придумала заводить! Неужели Алена не может тоже любить котиков? Это вполне естественно и нормально. Уже не знают в каком месте и с чем сравнить их. Они не сравниваются, они разные, когда уже поймут люди, что это смешно в каждом моменте напоминать им друг о друге. Как будто им это надо, - отмечают пользователи.

Котёнок - просто чудоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, у Алёны Шишковой уже есть взрослый кот этой породы, а ещё у неё живёт декоративный кролик. Можно не сомневаться, что красавчику Эдварду будет уютно в новой семье и с новой хозяйкой.