«Жёны будут благодарны»: губернатор Александр Моор пошутил на открытии завода по производству картофеля в Упорово

Завод по переработке картофеля на 30 тысяч тонн агрофирмы «КРиММ» открыт! Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 5 сентября, в Упоровском районе. Отныне тюменцы, которые без удовольствия чистят картошку, могут покупать готовый продукт – бланшированный и пастеризованный картофель в вакуумной или атмосферной упаковке. Есть и готовая продукция – печёный картофель или картофель с овощами и мясом.

Завод открыт!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ПОПЫТКА №2

Завод общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров начали строить в 2017 году. Всего через два года здесь появились: линия по производству свеженарезанного картофеля, очистные сооружения и сооружения переработки сточных вод, высокотехнологичное оборудование и техника. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в истории региона это вторая попытка создать завод по глубокой переработке картофеля, и эта попытка – успешная.

- За реализацию проекта взялись люди, которые любят своё дело и знают, чего хотят, - отметил глава региона на торжественном открытии завода. – И сегодня агрофирма «КРиММ» - настоящий бренд агропромышленного комплекса Тюменской области. Мы гордимся, что на нашей тюменской земле работает предприятие, которое является одним из лидеров российского рынка. Я хочу пожелать компании, чтобы их продукция нашла своего потребителя для того, чтобы проект окупился, а мы приступили к обсуждению вопросов по расширению производства.

Александр Моор на открытии заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Позже Александр Моор и гендиректор агрофирмы «КРиММ» Геннадий Рязанов выразили мнение, что готовый очищенный картофель обязательно будет пользоваться спросом у женщин.

- Жёны будут благодарны, - пошутил губернатор.

Картофель готов к производствуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Картофель режут и моютФото: Алексей КОСЕНЧУК

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев заметил, что заводы по переработке овощей и картофеля существуют далеко не в каждом регионе. Это поистине «революционный и прорывной подход» к созданию качественной продукции.

- В Тюменской области научились работать и с производством товарного картофеля, и вводить в структуру севооборота достаточные площади, производить семена для других сельхозтоваропроизводителей, - отметил Иван Лебедев. – Такие успехи стали возможны в том числе благодаря руководству региона.

Производство запущено!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Лебедева, Тюменская область всегда находится в первых строчках рейтинга по различным направлениям АПК, несмотря на непростые климатические условия и удалённость от Москвы. Тем не менее, примеру «КРиММА» стоит последовать сельхозпроизводителям и других регионов.

Советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РФ Меувес Брауэр признался, что по прилёту в Тюменскую область ему рассказали о большом потенциале региона для развития сельского хозяйства. А это значит, что и у российских, и у голландских компаний есть все возможности для ведения бизнеса.

- Зайдя на сайт предприятия, я понял, что имею дело с настоящими профессионалами. Вы здесь производите столовый и семенной картофель, инвестируете средства в его переработку и изучаете вкусовые потребности покупателей. Я поражён, - поделился впечатлениями Меувес Брауэр.

Некачественный картофель сразу идёт в отдельный контейнерФото: Алексей КОСЕНЧУК

Генеральный директор агрофирмы «КРиММ» Геннадий Рязанов подчеркнул, что главная функция завода – расширение ассортимента продукции. По его словам, сначала нужно определиться, какой продукт будет пользоваться наибольшим спросом, чтобы в будущем запланировать создание второй линии.

Резка и мойка картофеляФото: Алексей КОСЕНЧУК

Производственный процессФото: Алексей КОСЕНЧУК

Стоит отметить, что реализация проекта позволит Тюменской области в ближайшем будущем выйти с сельскохозяйственной продукцией предприятия на экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и упрочить позиции по его валовому сбору в России. Благодаря реализации проекта создано 51 рабочее место. Объем инвестиций в проект - более 1,1 млрд рублей.