2019-09-05T15:59:34+03:00
Экономика

«Жёны будут благодарны»: губернатор Александр Моор пошутил на открытии завода по производству картофеля в Упорово

Агрофирма «КРиММ» запустила в производство новую продукцию [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Открытие завода "КРиММ"Открытие завода "КРиММ"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Завод по переработке картофеля на 30 тысяч тонн агрофирмы «КРиММ» открыт! Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 5 сентября, в Упоровском районе. Отныне тюменцы, которые без удовольствия чистят картошку, могут покупать готовый продукт – бланшированный и пастеризованный картофель в вакуумной или атмосферной упаковке. Есть и готовая продукция – печёный картофель или картофель с овощами и мясом.

Завод открыт! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Завод открыт!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ПОПЫТКА №2

Завод общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров начали строить в 2017 году. Всего через два года здесь появились: линия по производству свеженарезанного картофеля, очистные сооружения и сооружения переработки сточных вод, высокотехнологичное оборудование и техника. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в истории региона это вторая попытка создать завод по глубокой переработке картофеля, и эта попытка – успешная.

- За реализацию проекта взялись люди, которые любят своё дело и знают, чего хотят, - отметил глава региона на торжественном открытии завода. – И сегодня агрофирма «КРиММ» - настоящий бренд агропромышленного комплекса Тюменской области. Мы гордимся, что на нашей тюменской земле работает предприятие, которое является одним из лидеров российского рынка. Я хочу пожелать компании, чтобы их продукция нашла своего потребителя для того, чтобы проект окупился, а мы приступили к обсуждению вопросов по расширению производства.

Александр Моор на открытии завода Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор на открытии заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Позже Александр Моор и гендиректор агрофирмы «КРиММ» Геннадий Рязанов выразили мнение, что готовый очищенный картофель обязательно будет пользоваться спросом у женщин.

- Жёны будут благодарны, - пошутил губернатор.

Картофель готов к производству Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Картофель готов к производствуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Картофель режут и моют Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Картофель режут и моютФото: Алексей КОСЕНЧУК

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев заметил, что заводы по переработке овощей и картофеля существуют далеко не в каждом регионе. Это поистине «революционный и прорывной подход» к созданию качественной продукции.

- В Тюменской области научились работать и с производством товарного картофеля, и вводить в структуру севооборота достаточные площади, производить семена для других сельхозтоваропроизводителей, - отметил Иван Лебедев. – Такие успехи стали возможны в том числе благодаря руководству региона.

Производство запущено! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Производство запущено!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Лебедева, Тюменская область всегда находится в первых строчках рейтинга по различным направлениям АПК, несмотря на непростые климатические условия и удалённость от Москвы. Тем не менее, примеру «КРиММА» стоит последовать сельхозпроизводителям и других регионов.

Советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РФ Меувес Брауэр признался, что по прилёту в Тюменскую область ему рассказали о большом потенциале региона для развития сельского хозяйства. А это значит, что и у российских, и у голландских компаний есть все возможности для ведения бизнеса.

- Зайдя на сайт предприятия, я понял, что имею дело с настоящими профессионалами. Вы здесь производите столовый и семенной картофель, инвестируете средства в его переработку и изучаете вкусовые потребности покупателей. Я поражён, - поделился впечатлениями Меувес Брауэр.

Некачественный картофель сразу идёт в отдельный контейнер Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Некачественный картофель сразу идёт в отдельный контейнерФото: Алексей КОСЕНЧУК

Генеральный директор агрофирмы «КРиММ» Геннадий Рязанов подчеркнул, что главная функция завода – расширение ассортимента продукции. По его словам, сначала нужно определиться, какой продукт будет пользоваться наибольшим спросом, чтобы в будущем запланировать создание второй линии.

Резка и мойка картофеля Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Резка и мойка картофеляФото: Алексей КОСЕНЧУК

Производственный процесс Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Производственный процессФото: Алексей КОСЕНЧУК

Стоит отметить, что реализация проекта позволит Тюменской области в ближайшем будущем выйти с сельскохозяйственной продукцией предприятия на экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и упрочить позиции по его валовому сбору в России. Благодаря реализации проекта создано 51 рабочее место. Объем инвестиций в проект - более 1,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Метрострой» при поддержке Газпромбанка запустил станции Фрунзенского радиуса метро
В Санкт-Петербурге открылись три станции второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», построенные при поддержке Газпромбанка
Омский экологический прорыв: региональный оператор открыл первый мусоросортировочный завод
Сегодня, 3 сентября, заработал первый в истории Омской области мусоросортировочный завод. На месте пустыря, рядом с Кировским полигоном, за несколько месяцев выросло новое современное предприятие, оснащенное оборудованием от ведущих мировых производителей
Новости 24
Две тюменские школьницы примут участие в федеральном этапе конкурса «Пишем о театре!»
В преддверии «Абилимпикса» в Тюмени состоялась «Ярмарка компетенций»
Тюменскую систему помощи пожилым людям рекомендуют к применению на федеральном уровне
Почти 500 школьников Ялуторовска стали участниками проекта «Конструктория Pro»
Сотрудники Росгвардии спасли 4-х летнего тюменца, едва не выпавшего из окна
Пробка длиной почти в 6 километров образовалась на улице Федюнинского Тюмени
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Тюмени сохраняется плотный трафик на Алебашевской-Профсоюзной
Портфельная компания РОСНАНО OCSiAl вошла в список компаний-«единорогов»
Более 800 миллионов рублей задолжали тюменцы за тепло
При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля
Тюменцам станут реже отключать воду, благодаря строительству и ремонту сетей водоснабжения
В Тюмени определят самые зеленые дворы и управляющие организации
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В тюменском селе рекультивируют несанкционированную свалку
В Боровском 20-летней парень избил и ограбил мужчину вдвое старше себя
Тюменский «Рубин» откроет десятый сезон ВХЛ матчем в Караганде