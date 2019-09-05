Тюмень входит в десятку регионов России по объему введенного жилья

Тюмень заняла девятое место среди городов России по объему ввода в эксплуатацию жилых домов за прошлый год. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости ЦИАН, основываясь на официальной статистике. На муниципальном уровне она выходит с заметным запозданием, поэтому изучить динамику на уровне отдельных городов и агломераций у них получилось только сейчас.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

По данным агентства, топ-10 городов-лидеров по объему ввода жилья в 2018 году возглавили столичные регионы: Санкт-Петербург (4,0 млн кв. м.) и Москва (3,5 млн кв. м.). Лидерами по объему ввода жилья среди региональных центров стали Краснодар (2,0 млн кв. м.), Ростов-на-Дону (1,1 млн кв. м.), Екатеринбург (1,1 млн кв. м.). В Тюмени цифра составляет 822 тысячи квадратных метров, что на 27% больше, чем в предыдущий период.

Что касается ввода жилья на одного человека в 2018 году, то у Тюмени тут показатель составляет 0,84 квадрата. В итоге город попал в десятку тех, кто смог превысить целевое значение, сформулированное в прошлогоднем послании президента Федеральному собранию - строить по 120 млн кв. м. жилья ежегодно, то есть 0,82 кв. м. на 1 человека.

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ

Между тем, по данным Главного управления строительства Тюменской области в 2018 году удалось построить и ввести в эксплуатацию 1340 тысяч квадратных метров жилья, с учетом того, что Минстроем был установлен план в 1250 тысяч квадратных метров.

- На 2019 год нам поставлен план 1577 тысяч квадратных метров жилья. Если сравнивать пройденные месяцы с прошлым годом, то за первое полугодие 2018 мы ввели 490 тысяч квадратов, в этом году - 485 тысяч, то есть двигаемся в том же темпе. Надеюсь, что установленные планы по вводу жилья мы выполним и введем положенные квадратные метры жилья, - сообщил на последней пресс-конференции Сергей Шустов, заместитель губернатора – начальник Главного управления строительства Тюменской области.

Кстати, судя по единой системе жилищного строительства, которую ведет Минстрой РФ, в регионе сегодня строится 56 жилых комплексов или 112 жилых домов. Возводят их 50 застройщиков. Самая большая доля строящегося жилья приходится сегодня на ГК «Дом» (14.87%), следом идет ГК «ЭНКО» (10.11%) и «Брусника» (8.19%).

ПО РОССИИ

В 2018 году объем жилищного строительства в России снизился на 4% и составил 75,7 млн кв. м. В большей степени на это повлияло сокращение объема ввода многоэтажного жилья (многоквартирного) – минус 6% за год. В целом по России за 2018 год на индустриальное жилищное строительство пришлось 57% общей вводимой площади, 43% – на индивидуальное.

По объему новостроек, введенных в эксплуатацию в 2018 году, 25% приходится на агломерации Москвы и Петербурга, 17% - на агломерации городов-миллионников, 15% - 500-тысячники и их пригороды, 5% - города с населением от 300 до 500 тысяч жителей, 38% - прочие локации.