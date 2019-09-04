2019-09-04T14:00:53+03:00
Экономика

Александр Моор дал старт производству нефтегазопромыслового оборудования

Глава региона принял участие в церемонии открытия завода «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский»
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Александр Моор дал старт производству нефтегазопромыслового оборудованияАлександр Моор дал старт производству нефтегазопромыслового оборудованияФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Для индустриального парка «Боровский» 4 сентября – день особенный. Сегодня здесь открылся новый завод по производству нефтегазопромыслого оборудования «СибБурМаш», продукция которого пользуется большим спросом у крупнейших нефтегазовых компаний региона. Поздравить предприятие с долгожданным стартом производства приехал и губернатор региона Александр Моор.

На открытие приехали Александр Моор, Светлана Иванова, Андрей Артюхов, Лариса Невидайло, Эдуард Омаров и другие Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На открытие приехали Александр Моор, Светлана Иванова, Андрей Артюхов, Лариса Невидайло, Эдуард Омаров и другиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- На площадке индустриального парка «Боровский» мы открываем уже третье по счёту производство и второе – в 2019 году, - рассказал Александр Моор. – Сегодня мы видим результат труда большого количества людей, которые с нуля создали новое производство, запустили работу завода и создали новые рабочие места. Правительство Тюменской области готово и дальше оказывать поддержку любым инициативам предпринимателей, связанных с созданием новых производств, чтобы мы смогли решить экономические задачи в нашем регионе.

Запуск производства Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Запуск производстваФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава Тюменского района Светлана Иванова подчеркнула, что открытие столь масштабного инвестиционного проекта на территории муниципалитета говорит о развитии района в целом. Это значит, что развивается экономика и создаются новые места.

- Надеемся, что жители Тюменского района найдут своё место на столь высокопрофессиональном предприятии, - отметила она.

На заводе "СибБурмаш" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На заводе "СибБурмаш"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный директор группы компаний «СибБурМаш» Булат Хайруллин отметил, что меры государственной поддержки производственных предприятий, реализуемые в регионе, эффективны. И с точки зрения развития предприятий, и с точки зрения возврата вложенных государством средств.

Выпускаемая продукция Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Выпускаемая продукцияФото: Алексей КОСЕНЧУК

- За истекшие 2 года мы приобрели по программе лизинга 7 лазерных станков, заплатив 135 млн рублей и получив государственную поддержку в размере 46 млн рублей, это около 40%. При этом за эти 2 года мы нарастили налоговые отчисления в региональный бюджет на 92 млн, то есть ровно в два раза больше той поддержки, что мы получили, - рассказал Булат Хайруллин.

На заводе "СибБурМаш" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На заводе "СибБурМаш"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По его словам, с вводом в эксплуатацию новых помещений в «Боровском», компания увеличила производственные площади почти в два раза. Благодаря льготам по оплате аренды земли, которые полагаются резидентам индустриальных парков, расширение производства «СибБурМаша» обошлось в разы дешевле.

Красная лента на страже техники безопасности Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Красная лента на страже техники безопасностиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что строительство производственного комплекса «СибБурМаш» на площадке парка началось в ноябре 2016 года. Спустя два года здания ввели в эксплуатацию, а в мае 2019 года провели первые испытания оборудования.

Напомним, на сегодняшний день площади «Боровского» индустриального парка заполнены на 100%. Его резидентами стали 12 предприятий: «Ягоды Плюс», «Тюмень Прибор» и «НГ-групп», «Ландис», «Рост Гриб», «ЭнергоТехСервис», «Прованс групп», «ОКейч», «Магия вкуса», «Сибирь-ТрансЭН», «Югсон Сервис» и «СибБурМаш». Три предприятия уже наладили производство.

А вот так выглядит само здание завода Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А вот так выглядит само здание заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

На своих страничках в социальных сетях Александр Моор рассказал о том, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Тюменская область - в тройке регионов-лидеров с благоприятным инвестклиматом. Его поддерживают в том числе индустриальные парки, которые позволяют предприятиям пользоваться подготовленными площадками и налоговыми льготами.

- Приятно, что в преддверии Тюменского нефтегазового форума в «Боровском» индустриальном парке открылась первая очередь завода «СибБурМаш» по производству нефтегазопромыслового оборудования. Основные потребители продукции - ведущие нефтегазодобывающие предприятия региона. Общий объём инвестиций в строительство составил 135 миллионов рублей, количество созданных новых рабочих мест – 50, - написал губернатор.

КОНКРЕТНО

Ход и этапы реализации проекта:

- Ноябрь 2016 года – начало проектирования, изыскания;

- Май 2017 года – начало строительных работ;

- Декабрь 2018 год – ввод в эксплуатацию;

- Январь 2019 год – начало выпуска продукции.

Что выпускает предприятия и где применяется?

- Водо-нефтенабухающие пакера

- гидромеханические пакера

- центраторы обсадных колонн-

- комплектующие подвесок заканчивания скважин.

На предприятии работает более 500 человек. Объем производства в первом полугодии 2019 года - более 1 млрд рублей.

Открытие первой очереди завода СибБурМаш в индустриальном парке Боровский / Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Омский экологический прорыв: региональный оператор открыл первый мусоросортировочный завод
Сегодня, 3 сентября, заработал первый в истории Омской области мусоросортировочный завод. На месте пустыря, рядом с Кировским полигоном, за несколько месяцев выросло новое современное предприятие, оснащенное оборудованием от ведущих мировых производителей
Новости 24
«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство
Тюменцам рассказали, чем можно покормить белок в Гилевской роще
Гендиректор АНПЗ сообщил, что означает для завода введение процедуры наблюдения
Тюменские товаропроизводители посетили Нур-Султан с бизнес-миссией
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
СКР занялась расследованием падения девочки в детском саду Тюмени
В Тюмени осудят мужчину, из-за которого в пьяном ДТП погиб человек
Конструктория PRO открыла новый учебный сезон
Два года тюрьмы грозит тюменцу за кражу пяти тонн старого асфальта
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Тюменец украл из вагона поезда более тонны металлолома
Главный тюменский федеральный инспектор поговорил о науке с известным ученым
Не приняли никаких мер: в тюменском детсаду ребенок сломал ногу
ТОДЭП будет ремонтировать 23 тюменских улицы за 200 миллионов рублей
В Тюмени зафиксирована рекордно длинная пробка
Коммунальщики Тюмени продлили ремонт теплотрассы из-за слишком узкого двора
Тюменцу грозит почти восемь лет тюрьмы за расписанные стены домов
Возможны заторы: на четырех улицах Тюмени изменены режимы работы светофоров
В Тюмени определились подрядчики на строительство двух школ
Ниже тройки: тюменцы оценили уровень своей заработной платы
Туман парализовал работу тюменского аэропорта
Тюменцы проводили лето на втором технофестивале #ДорогаВШколу
Прокуроры выбили из тобольской автошколы огромные долги по зарплате
В тюменском аэропорту появился воздушный шар
Одну из тюменских остановок предложили назвать в честь генерала Карбышева
В Тюменской области осудят директора фирмы, которая не платила сотруднику зарплату
Погода на 4 сентября в Тюмени: пасмурно, но тепло
В Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроекту