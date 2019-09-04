Александр Моор дал старт производству нефтегазопромыслового оборудования

Для индустриального парка «Боровский» 4 сентября – день особенный. Сегодня здесь открылся новый завод по производству нефтегазопромыслого оборудования «СибБурМаш», продукция которого пользуется большим спросом у крупнейших нефтегазовых компаний региона. Поздравить предприятие с долгожданным стартом производства приехал и губернатор региона Александр Моор.

На открытие приехали Александр Моор, Светлана Иванова, Андрей Артюхов, Лариса Невидайло, Эдуард Омаров и другиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- На площадке индустриального парка «Боровский» мы открываем уже третье по счёту производство и второе – в 2019 году, - рассказал Александр Моор. – Сегодня мы видим результат труда большого количества людей, которые с нуля создали новое производство, запустили работу завода и создали новые рабочие места. Правительство Тюменской области готово и дальше оказывать поддержку любым инициативам предпринимателей, связанных с созданием новых производств, чтобы мы смогли решить экономические задачи в нашем регионе.

Запуск производстваФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава Тюменского района Светлана Иванова подчеркнула, что открытие столь масштабного инвестиционного проекта на территории муниципалитета говорит о развитии района в целом. Это значит, что развивается экономика и создаются новые места.

- Надеемся, что жители Тюменского района найдут своё место на столь высокопрофессиональном предприятии, - отметила она.

На заводе "СибБурмаш"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный директор группы компаний «СибБурМаш» Булат Хайруллин отметил, что меры государственной поддержки производственных предприятий, реализуемые в регионе, эффективны. И с точки зрения развития предприятий, и с точки зрения возврата вложенных государством средств.

Выпускаемая продукцияФото: Алексей КОСЕНЧУК

- За истекшие 2 года мы приобрели по программе лизинга 7 лазерных станков, заплатив 135 млн рублей и получив государственную поддержку в размере 46 млн рублей, это около 40%. При этом за эти 2 года мы нарастили налоговые отчисления в региональный бюджет на 92 млн, то есть ровно в два раза больше той поддержки, что мы получили, - рассказал Булат Хайруллин.

На заводе "СибБурМаш"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По его словам, с вводом в эксплуатацию новых помещений в «Боровском», компания увеличила производственные площади почти в два раза. Благодаря льготам по оплате аренды земли, которые полагаются резидентам индустриальных парков, расширение производства «СибБурМаша» обошлось в разы дешевле.

Красная лента на страже техники безопасностиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что строительство производственного комплекса «СибБурМаш» на площадке парка началось в ноябре 2016 года. Спустя два года здания ввели в эксплуатацию, а в мае 2019 года провели первые испытания оборудования.

Напомним, на сегодняшний день площади «Боровского» индустриального парка заполнены на 100%. Его резидентами стали 12 предприятий: «Ягоды Плюс», «Тюмень Прибор» и «НГ-групп», «Ландис», «Рост Гриб», «ЭнергоТехСервис», «Прованс групп», «ОКейч», «Магия вкуса», «Сибирь-ТрансЭН», «Югсон Сервис» и «СибБурМаш». Три предприятия уже наладили производство.

А вот так выглядит само здание заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

На своих страничках в социальных сетях Александр Моор рассказал о том, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Тюменская область - в тройке регионов-лидеров с благоприятным инвестклиматом. Его поддерживают в том числе индустриальные парки, которые позволяют предприятиям пользоваться подготовленными площадками и налоговыми льготами.

- Приятно, что в преддверии Тюменского нефтегазового форума в «Боровском» индустриальном парке открылась первая очередь завода «СибБурМаш» по производству нефтегазопромыслового оборудования. Основные потребители продукции - ведущие нефтегазодобывающие предприятия региона. Общий объём инвестиций в строительство составил 135 миллионов рублей, количество созданных новых рабочих мест – 50, - написал губернатор.

КОНКРЕТНО

Ход и этапы реализации проекта:

- Ноябрь 2016 года – начало проектирования, изыскания;

- Май 2017 года – начало строительных работ;

- Декабрь 2018 год – ввод в эксплуатацию;

- Январь 2019 год – начало выпуска продукции.

Что выпускает предприятия и где применяется?

- Водо-нефтенабухающие пакера

- гидромеханические пакера

- центраторы обсадных колонн-

- комплектующие подвесок заканчивания скважин.

На предприятии работает более 500 человек. Объем производства в первом полугодии 2019 года - более 1 млрд рублей.