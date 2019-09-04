Тюменцы смогут проверить чистоту сделки по квартире за пару минут

Тюменцы за несколько минут могут получить достоверные сведения из Единого государственного реестра недвижимости. К тому же, без посредников. Новый платный онлайн-сервис, разработанный Федеральной кадастровой палатой по принципу интернет-магазина, начал работу в регионе.

ЗАЧЕМ

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Все это необходимо при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, если необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения.

КАК ИСКАТЬ

Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру. Раньше эта процедура требовала трех суток, а по запросу нотариуса – в течение одного дня. Теперь же ответ на запрос приходит через пару минут.

- Для работы с новым сервисом необходима подтвержденная учетная запись пользователя на сайте «Госуслуги», так как вход в «личный кабинет» осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации. Если учетная запись не подтверждена, то вход в сервис невозможен. Также будет невозможен вход в сервис, если в профиле заявителя не хватает данных, необходимых для формирования запросов сведений из ЕГРН, – рассказала Мария Карпова, начальник отдела подготовки сведений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области.

Чтобы получить выписку, нужно зайти на сайт spv.kadastr.ru и в строке «Поиск» ввести кадастровый номер или адрес объекта недвижимости (квартиры, дома, земельного участка). Система сама покажет, какие выписки из ЕГРН можно для него заказать. Затем следует выбрать нужный вид выписки, отправить заказ в «корзину» и оплатить услугу с помощью банковской карты. Когда заказанный документ будет готов, на электронную почту придет уведомление со ссылкой для скачивания выписки из ЕГРН в электронном виде.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

За выписку, которая предоставляется в электронном виде, но имеет такую же юридическую силу, как и полученная в МФЦ, придется заплатить.

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также выписка о переходе прав на объект недвижимости стоят 250 рублей. Информация об объекте недвижимости обойдется в 300 рублей. Самая дорогая – это выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. Ее стоимость – 700 рублей.

- Если обратиться к статистике по Тюменской области, то наиболее популярной из четырех представленных выписок в 2019 году является выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – за семь месяцев текущего года тюменской Кадастровой палатой на возмездной основе выдано 25 тысяч таких выписок, что почти на 25% больше, чем в аналогичный период 2018 года, – отметили в тюменской кадастровой палате.

СПРАВКА «КП»

Подробнее об использовании нового электронного сервиса на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты можно узнать в тюменском филиале, записавшись на лекцию по телефону (3452) 259-000. Заявки на участие в лекциях принимаются по электронной почте fgu72200@yandex.ru.