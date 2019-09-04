2019-09-04T11:15:15+03:00
Происшествия

Подростки избили двух целующихся геев на детской площадке. Место действия приписывают Тюмени

Официального подтверждения случившемуся пока нет
Лидия Шумкова
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На детской площадке дети избили целующихся геевНа детской площадке дети избили целующихся геевФото: Татьяна Коркина
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Накануне в тюменских пабликах появилось видео, снятое детьми 10-13 лет. Они застали на детской площадке двух целующихся мужчин. Сначала это действие вызвало у детей поток нецензурной брани, затем от слов школьники перешли к действиям. Они стали оскорблять и избивать мужчин, вероятнее всего, находящихся под наркотическим или алкогольным опьянением.

Местом действия назван город Тюмень. Однако никаких подтверждений того, что это произошло именно здесь, нет. В городской полиции отметили, что никаких заявлений в ведомство не поступало, однако ролик передан участковым уполномоченным. Они установят время, место и обстоятельства произошедшего.

Пока полиция ищет подтверждения случившегося, тюменцы активно обсуждают видео в соцсетях. Одни осуждают жестокое поведение детей, уповая на то, что в этом случае нужно было вызвать полицию, а не превращать все в потасовку. Другие же оправдывают жестокость, уповая на то, что поведение детей - признак традиционного воспитания и ценностей. Есть и те, кто выступил против того, чтобы подобная информация публиковалась где бы то ни было.

- Стараюсь быть толерантным, но считаю, неуместно это делать на детской площадке. Может, дети и слишком агрессивно себя повели, но я их понимаю, одно дело терпимость, а другое когда тебе это наблюдать приходится, причем в месте, где ты проводишь время, по сути на своей территории, - прокомментировал в паблике Александр Корасев.

- Подрастающее поколение знает, что такое хорошо, а что такое плохо, - уверен Евгений Асямов.

- Никакая из сторон не права, воспитания у детей ноль, в алкашам не место на детской площадке, - возмутилась Даша Гречка.

- Вообще-то люди, как хотят, живут, и нечего их бить и пинать, можно было взрослых позвать, а за нанесение телесных можно и на учет поставить, - высказала свою точку зрения Мария Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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