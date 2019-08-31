2019-08-30T18:51:28+03:00
Есть работа!

В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Она состоится в рамках Чемпионата «Абилимпикс»
Светлана БОРИСОВА
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В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий для людей с инвалидностьюВ Тюмени пройдёт ярмарка вакансий для людей с инвалидностьюФото: pixabay.com
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Региональный отборочный этап Национального Чемпионата «Абилимпикс» пройдёт в Тюмени 9-10 сентября. Участники – люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья - будут соревноваться более чем в 10 компетенциях по трем категориям: школьники, студенты, специалисты.

Впервые в рамках Чемпионата будет организована ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Она состоится 9 сентября с 10 до 13 часов в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 141). Вести набор персонала будут те работодатели, у которых имеются квотируемые рабочие места. Они представят вакансии различных отраслей: сфера торговли, услуг, производства, сельскохозяйственная отрасль и т. д.

Соискатели смогут пообщаться с представителями тех предприятий, чьи вакансии их заинтересовали, оставить резюме, задать вопросы и даже прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Вход на ярмарку свободный, предварительная запись не требуется. Дополнительная информация по тел. 27-36-05

ИСТОЧНИК KP.RU

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