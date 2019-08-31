В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Региональный отборочный этап Национального Чемпионата «Абилимпикс» пройдёт в Тюмени 9-10 сентября. Участники – люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья - будут соревноваться более чем в 10 компетенциях по трем категориям: школьники, студенты, специалисты.

Впервые в рамках Чемпионата будет организована ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Она состоится 9 сентября с 10 до 13 часов в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 141). Вести набор персонала будут те работодатели, у которых имеются квотируемые рабочие места. Они представят вакансии различных отраслей: сфера торговли, услуг, производства, сельскохозяйственная отрасль и т. д.

Соискатели смогут пообщаться с представителями тех предприятий, чьи вакансии их заинтересовали, оставить резюме, задать вопросы и даже прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Вход на ярмарку свободный, предварительная запись не требуется. Дополнительная информация по тел. 27-36-05