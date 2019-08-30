2019-08-30T14:36:00+03:00
Звезды

Тюменская шансоньетка снимется в «Зимней сказке для взрослых»

Жанну Прохорихину позвали на сборный концерт канала «Шансон-ТВ»
Алексей КОСЕНЧУК
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Жанна ПрохорихинаЖанна ПрохорихинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тюменская певица Жанна Прохорихина, выступающая в стиле «шансон», отправится на съёмки новогоднего концерта «Зимняя сказка для взрослых». 7 декабря 2019 года исполнительница таких композиций, как «За Путина», «Огурчики», «Женщины все королевы» выступит на сцене Государственного Кремлёвского дворца вместе с Александром Розенбаумом, Лолитой, Трофимом, Михаилом Шуфутинским, Викой Цыгановой, Натальей Сенчуковой, Львом Лещенко и другими известными артистами.

Как сообщается на официальном сайте телеканала, концерт станет уже юбилейным, пятым по счёту, зрелищем. Создавать красивую картину для выступлений артистов, в том числе и для Прохорихиной, будет балет Аллы Духовой «Тодес», шоу-балет Дарьи Сагаловой и оркестр Михаила Яниса.

Полную телеверсию концерта покажут в новогоднюю ночь на телеканале «Шансон – ТВ».

ГИМН ТЮМЕНИ ПРОХОРИХИНА.www.prohorihina.ru автор слов и музыки исполнитель Жанна Прохорихина. Режиссер Эдуард Улыбин. Видео из youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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