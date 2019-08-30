Тюменская шансоньетка снимется в «Зимней сказке для взрослых»

Тюменская певица Жанна Прохорихина, выступающая в стиле «шансон», отправится на съёмки новогоднего концерта «Зимняя сказка для взрослых». 7 декабря 2019 года исполнительница таких композиций, как «За Путина», «Огурчики», «Женщины все королевы» выступит на сцене Государственного Кремлёвского дворца вместе с Александром Розенбаумом, Лолитой, Трофимом, Михаилом Шуфутинским, Викой Цыгановой, Натальей Сенчуковой, Львом Лещенко и другими известными артистами.

Как сообщается на официальном сайте телеканала, концерт станет уже юбилейным, пятым по счёту, зрелищем. Создавать красивую картину для выступлений артистов, в том числе и для Прохорихиной, будет балет Аллы Духовой «Тодес», шоу-балет Дарьи Сагаловой и оркестр Михаила Яниса.

Полную телеверсию концерта покажут в новогоднюю ночь на телеканале «Шансон – ТВ».