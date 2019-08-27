Пять фильмов в год и 250 прокатных миллионов: в Тюмени придумали, как создать свою киноиндустрию

Тюменская область, по оценке федеральных экспертов, входит в первую двадцатку субъектов России, где в перспективе может появится качественная киноиндустрия. Да, пока в регионе нет необходимой инфраструктуры или достаточного количества кинотеатров, как, например, в Свердловской области, зато есть сообщество единомышленников, готовых продвигать идею создания регионального кино. Через пять лет снимать по три полнометражных фильма в год - таковы амбициозные планы тюменцев.

КИНОПЕРСПЕКТИВЫ

В качестве первого шага к цели в областной столице сформировали «дорожную карту» по развитию киноиндустрии в регионе. 18 мероприятий, которые она включает, тюменские кинематографисты сформулировали в ходе двухдневной стратегической сессии. Модератором ее выступил аналитик, член экспертного совета Фонда кино и Министерства культуры Олег Иванов.

Как выяснилось во время работы на стратсессии, тюменцы сотрудничают со многими кинокомпаниями мира. Одни получают заказы на графику, в том числе и из-за рубежа, другие пишут музыку для российских фильмов, третьи продюсируют крупные кинопроекты. В общем, делают все то, что позволяет делать современное виртуальное пространство. И проблема в том, что чаще всего это происходит разрозненно. По словам Андрея Зубова, руководителя продюсерского центра «Баzа», региону нужно единое креативно-инновационное пространство для взаимодействия, некая онлайн-платформ, которая объединит всех причастных к киноиндустрии. Эта идея, которая вошла в число 18 инициатив «дорожной карты», будет воплощена в жизнь уже в ближайшие месяцы.

- Наша задача - прорваться выше, чтобы убрать от себя слово «региональное». Мы уже делаем такие попытки. Отсутствие физической логистики благодаря Интернету позволяет нам сегодня не быть прикованными к одному городу и практически стирает границы, - заявил Андрей Зубов.

По мнению другого участника стратсессии продюсера видеопрокатов Никиты Криницкого, в Тюмени большая часть пока только «играет» в кино, чем работает в нем. Прошедшее мероприятие и последующие действия, прописанные в дорожной карте, помогут тюменцам по-настоящему сделать кино работой, чтобы к концу 2023 года здесь можно было создавать полнометражные картины.

К слову, «дорожная карта» тюменского кино предполагает шесть направлений: девелопмент, кинопроизводство, кинопрокат, киносообщество, регулирование и образование. Можно сказать, что это своеобразный завод, где есть свое оборудование, работники, продукт и потребитель. По словам Олега Иванова, задуманное выглядит вполне реалистичным и, что самое главное, за каждым пунктом карты стоят конкретные имена и фамилии.

- Таким образом, мы можем говорить, что в Тюменской области есть человек, способный организовать тот или иной необходимый киноиндустрии процесс, - отметил эксперт.

На счастье участники стратегической сессии разбили тарелку о штатиф. Такая уж традиция сложилась у киношников - бить посуду, чтоб все получилось.

ПРОСТО ЦИФРЫ

Текущая ситуация в Тюменской области:

- 195 снятых в регионе фильмов с 2015 года, из которых лишь девять полных метров;

- около 100 участников в киносообществе региона;

- сборы самых масштабных фильмов, которые показывали по всей России: для фильма «Тобол» 123 330 166 рублей, для фильма «Beef: русский хип-хоп» - 22 688 981 рублей, для фильма «Бегство рогатых викингов» - 2 192 914 рублей.

- 16 кинотеатров в регионе, из которых 10 находятся в Тюмени.

Ситуация к 2023 году:

- 20 видов сервисов студиям, включая российские и зарубежные: CG, рендер, творческие и технические услуги, оборудование;

- 100 профессиональных сотрудников в командах кинопроизводства;

- от трех до пять полнометражных фильмов в год тюменского производства;

- 250 миллионов рублей от проката тюменского кино;

- 2,5 миллиона просмотров на Youtube фильмов детской киностудии;

- 50 миллионов рублей частных инвестиций в киноиндустрию;

- 10 тысяч кинолюбителей в регионе, посещающих киноклубы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег Иванов, аналитик, член экспертного совета Фонда кино и Министерства культуры:

- Я оцениваю регионы по нескольким позициям. Первая – существует ли инфраструктура. Екатеринбург получит больше баллов, чем Тюмень, поскольку там есть павильоны, есть сложившаяся база костюмов. Вторая – прокат. По ней Свердловская область тоже отличается в лучшую сторону, потому что там больше кинотеатров, чем в Тюмени, больше людей ходит в кино. Но в Тюмени есть резервы, поскольку не секрет, что существует федеральная программа поддержки киносети, в рамках которой выделяется по пять миллионов рублей на новый зал. Этим нужно пользоваться. А по позиции, которую я называю киносообщество, могу сказать, что при отсутствии этой позиции вообще бессмысленно разговаривать о развитии кино в регионе. И если сравнивать по ней Тюмень и Екатеринбург, то я дам существенно выше баллов Тюмени, поскольку тот конфликт, который есть сегодня в свердловском киносообществе, пожирает все потенциальные возможности. В Тюмени я увидел единство. Поэтому вы сегодня входите в двадцатку регионов с высоким потенциалом.