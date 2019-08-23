Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 24 и 25 августа

На пороге последние летние выходные, а значит, их нужно провести на всю катушку! Для активных горожан 24 и 25 августа 2019 года в Тюмени пройдёт немало интересных мероприятий, которые вы сможете посетить всей семьёй. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

Встреча с продюсером студии «Wizart Animation»

Встреча с Юрием Москвиным. Фото: VisitTyumen

В «Медиаполисе» (ул. Чернышевского, 2а/12) в 19 часов состоится встреча с генеральным продюсером студии анимации «Wizart Animation» Юрием Москвиным. Эта студия работала над известным мультфильмом «Снежная королева» и вошла в ТОП-25 лучших мировых анимационных студий по версии крупнейшего журнала в мире анимации Animation Magazine. Юрий Москвин расскажет, как создать свою анимационную студию, и ответит на все интересующие вопросы.

Стоимость: бесплатно.

Собрание-лекция по теме «Соционика и типологии личности»

Собрание-лекция по соционике. Фото: VisitTyumen

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) в 18 часов состоится собрание-лекция «Соционика и типологии личности». Знаете ли вы, что такое соционика? Это типология, которая рассматривает информационный метаболизм человека в социуме. Она помогает понять не только самого себя, но и ближнего. В программе мероприятия – информативная часть с лекций от организаторов и «ламповое» общение. Все желающие смогут обсудить психологические темы и поделиться собственным опытом.

Стоимость: бесплатно.

СУББОТА, 24 АВГУСТА

Открытие выставки «Радуга ремёсел»

Открытие выставки "Радуга ремёсел". Фото: VisitTyumen

В Музее «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24) в 13 часов состоится открытие ремесленной интерактивно-выставочной площадки «Радуга ремёсел». Мастера расскажут и покажут тюменской аудитории вещи и предметы, по которым можно составить картину ремесленного производства в Тюмени в XIX-XX веках. Среди них: старинные инструменты, детали ткацкого стана и произведения мастеров, которые хранятся в фондах «Музейного комплекса им. И.Я. Словцова». Здесь же пройдут мастер-классы по ткачеству, гончарному делу и прядению. На веранде музея пройдёт лекторий-практикум о появлении гончарного промысла и о тайне глины.

Стоимость: бесплатно.

Фестиваль «Уха-Царица»

Уха-Царица. Фото: VisitTyumen

В туристическом комплексе «Абалак» (г. Тобольск) в 12 часов состоится масштабный ежегодный фестиваль «Уха-Царица». Гостей праздника ждут многочисленные развлекательные мероприятия, концертная программа, танцевальные флешмобы, выставка-ярмарка, мастер-классы и большой гастрономический фестиваль. На нём приготовят 500 литров ухи и 1000 котлет из щуки!

Стоимость: 100 рублей (до 8 лет – бесплатно).

Поговорим по-китайски

Открытый урок по китайскому языку. Фото: VisitTyumen

В БЦ «Остов Град» (ул. Осипенко, 14, оф. 104) в 13 часов состоится открытый урок в школе китайского языка China Vibes. Преподаватель Лилия Гайсина познакомит тюменцев с основами и особенностями китайского языка и развеет стереотип о том, что язык невозможно выучить. Тюменцев познакомят с правильным произношением и тональностью китайского языка и научат писать иероглифы.

Стоимость: бесплатно, но количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 (999) 343-76-55

Августовские Спасы

Августовские спасы. Фото: VisitTyumen

В туристическом комплексе «Ялуторовский острог» (ул. Сретенская площадь, 1) в 14 часов состоится праздник трёх Спасов – Яблочного, Медового и Орехового. Главные герои праздника – Пасечник, Ореховая барыня, Хлебный дед и Яблоница – обещают угостить всех огромным яблочным пирогом, витаминным чаем с кедровыми орешками из самовара-гиганта. Также всех гостей ждёт мастер-класс по рисованию фруктов и овощей, яблочный «фитнес», медовые аукцион, лучной тир, ярмарка сувениров и концертная программа. Каждый получит в подарок баночку яблочного варенья.

Стоимость: взрослый билет – 300 рублей, детский билет – 100 рублей, дети до 5 лет – бесплатно.

День открытых дверей в Театре кукол

74-й новый сезон в Театре кукол. Фото: театр кукол

В тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) в 11 часов состоится «День открытых дверей» в честь 74-го театрального нового сезона. Здесь можно будет побывать на открытии скульптуры «Конёк-горбунок», купить билеты на осенние спектакли нового сезона со скидкой 50%.

Стоимость: 50 рублей – на спектакль «Конёк-Горбунок»

Двойной кинопоказ

Однажды в Стокгольме. Фото: Кинопоиск

В «Fabric Bar» (ул. Молодёжная, 74/4) состоится показ двух кинокартин – «Однажды в Стокгольме» и «Ребёнок Розмари». Показ первой картины состоится в 20 часов. Сюжет повествует о вооружённом мужчине, одетом в костюм ковбоя. Он заходит в отделение крупнейшего шведского банка и берёт в заложники двух сотрудниц, требуя выпустить из тюрьмы своего подельника, известного на всю страну грабителя.

Показ второй картины состоится в 22 часа. Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в нью-йоркский Бремфорд. Вскоре они знакомятся с эксцентричными соседями, Минни и Романом Кастевет, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что их соседи — члены сатанинского культа.

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

Мастер-класс по гончарному делу

Мастер-класс по гончарному делу. Фото: VisitTyumen

В гончарной мастерской «RetroХаус» (ул. Молодёжная, 74, стр. 4) в 12 часов состоится мастер-класс по гончарному мастерству. Гости смогут узнать об основах работы с глиной, о процессе изготовления керамики своими руками, о техниках ручной лепки и декорирования керамических изделий. Вместе с мастером тюменцы спроектируют, создадут и распишут собственный уникальный керамический чайник ручной работы. Организаторы обещают: он будет служить очень долго!

Стоимость: 1600 рублей, подробности можно узнать по телефону: 8-932-321-75-19, запись здесь.