2019-08-22T15:19:11+03:00
Общество

Что делать, если не берут в школу: тюменским родителям дали совет, как устроить первоклашек по прописке

Рассказываем, за какой период времени и как нужно подавать заявление на прием в первый класс
Лидия Шумкова
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Если в школе нет свободных мест, там вправе отказать в приеме ребенкаЕсли в школе нет свободных мест, там вправе отказать в приеме ребенкаФото: Лидия Шумкова
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До начала учебного года в Тюмени осталось всего ничего: уже через полторы недели дети пойдут в школу. Образовательные учреждения прошли проверку, классы укомплектованы. Казалось бы, все хорошо, если бы не одно «но». Некоторые родители по разным причинам затянули с подачей заявления в первый класс и теперь не могут попасть в школу по месту прописки.

Есть проблема

Тюменка Анна Шихова накануне получила письменный отказ в зачислении ребенка в первый класс школы №22 корпус 1. Она была уверена, что раз прописана в этом районе, то ее чадо без проблем попадет в нужное учебное заведение.

- Пошла с этим отказом в департамент, там развели руками и предложили другую школу, в которую нужно добираться на автобусе. Для нас это вообще не вариант... так как сижу с грудничком дома... – сообщила огорченная мама будущего первоклашки в соцсетях.

Женщина уже написала заявление на оказание содействия по зачислению в школу на имя директора департамента образования, но ответа придется ждать в течение 30 дней. В прокуратуру же, по ее словам, пока обращаться не хочется.

По закону

В городском департаменте образования рассказали, что, действительно, в преддверии 1 сентября пошла волна таких родителей, которые ждали до последнего, прежде чем подавать заявления в первый класс. А ведь по федеральному закону прием заявлений начинается не позднее 1 февраля и заканчивается 30 июня текущего года. Эти сроки касаются детей, проживающих на закрепленной территории, то есть по прописке.

А вот с 1 июля по 5 сентября родители могут записать своего ребенка в любую школу, вне зависимости от места жительства. И, конечно, не факт, что удастся попасть в ближайшую к дому. Хоть по прописке, хоть не по прописке, а если в учреждении нет мест, там вправе отказать в приеме ребенка. Какой бы ни была причина поздней подачи заявления – переезд ли, болезнь ли или просто безалаберность и уверенность в том, что даже 30 августа мест хватит всем.

Что делать, если не берут в школу?

Что же делать в таких случаях? Тут Анна Шихова пошла верным путем. Если мест в государственной или муниципальной образовательной организации нет, то родители ребенка должны обратится в департамент образования, в данном случае городской. А там уже должны разобраться, действительно ли в нужной школе нет мест, и, если это так – подобрать другую школу с недоукомплектованными классами.

Вполне возможно, что школа будет дальше, чем хотелось бы родителю. Но такова реальность – учреждения образования в некоторых районах города переполнены. При этом власти уверяют - в течение нескольких лет, благодаря строительству новых образовательных учреждений, особенно в густонаселенных микрорайонах, проблема решится.

Просто цифры

В феврале этого года ожидалось, что ряды школьников пополнят около 12 тысяч первоклашек, как и в прошлом году. Но по последним данным их оказалось на тысячу больше – 13 тысяч детей. И цифра продолжает расти, поскольку запоздавшие родители продолжают нести заявления на прием в школу.

Всего в образовательные учреждения в 2019-2020 учебном году в Тюмени пойдет порядка 110 тысяч школьников. Для сравнения – в прошлый учебный год детей было свыше 90 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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