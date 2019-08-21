Снять квартиру в Тюмени студенту: во сколько обойдется аренда жилья в 2019 году

Приближается 1 сентября, а значит, в Тюмени появятся студенты. Как водится, многие из них – приезжие из муниципалитетов области и даже из других регионов. Не все попадут в общагу при учебном учреждении, и оптимальный выход в таком случае – снимать жилье. «Комсомолка» посмотрела, во сколько обойдется снять квартиру в Тюмени в 2019 году.

Аренда полноценной студии получается дороже, чем однокомнатной квартиры. Фото с сайта ЦИАН

Студии и пансионаты

Снять пансионат в Тюмени можно за 6-9 тысяч рублей. Как правило, отдельно оплачиваются коммунальные услуги. В эту же категорию попадают комнаты в общежитиях и малосемейках с общей кухней и туалетом. Не очень комфортно, зато дешево. А вот аренда полноценной студии – даже дороже, чем однокомнатной квартиры. Скорее всего, дело в том, что эта категория жилья расположена в новостройках, да еще и ремонт современный. Стоимость аренды там составляет порядка 13-15 тысяч рублей.

Подходящие студенту «однушки» начинаются примерно от 10-11 тысяч рублей. Фото с сайта ЦИАН

Однокомнатная квартира

Подходящие студенту «однушки» начинаются примерно от 10-11 тысяч рублей плюс коммунальные услуги. За эти деньги можно арендовать на длительный срок квартиру в старом жилом фонде с мебелью, кухней, холодильником и подключенным Интернетом. Естественно, чем свежее ремонт и новее дом, тем квартира дороже.

Правда, и близость к учебному учреждению тут под вопросом – практически все самые дешевые квартиры расположены на окраинах – в 1 микрорайоне, на Электроне, на Мысу, на Войновке, на Лесобазе. Благо, система общественного транспорта в Тюмени налажена, так что до вуза или ссуза можно легко добраться автобусом.

В Тюмени ежемесячный платеж при съеме двухкомнатной квартиры для одного студента, находящегося в группе из четырех человек, составит 5090 рублей. Фото с сайта ЦИАН

Двухкомнатные квартиры

Аренда двухкомнатной квартиры в Тюмени в 2019 году в среднем составляет 17-20 тысяч рублей. Причем в этом диапазоне попадается приличное жилье с симпатичным ремонтом в самом центре города, откуда рукой подать до основных образовательных учреждений города.

Это квартиры, полностью укомплектованные всем необходимым, – с мебелью, бытовой техникой, проведенным Интернетом. С учетом того, что их площадь позволяет комфортно жить сразу нескольким студентам, то в складчину съем жилья оказывается дешевле, чем комната в малосемейке или в квартире с хозяином. Что иногородние студенты обычно и практикуют.

Так, аналитики сайта для поиска недвижимости Domofond.ru, которые исследовали доступность аренды двухкомнатной квартиры для группы студентов из четырех человек в 76 крупных городах России, сообщили, что в Тюмени каждый из студентов при стоимости квартиры 20359 рублей платил бы по 5090 в месяц. По стоимости из 76 городов Тюмень оказалась на 18 месте. Кстати, в пределах 5-5,1 тысяч рублей также заплатит четверка студентов в Краснодаре, Грозном, Красноярске, Мурманске и Нижнем Новгороде.