Жители Тобольска обиделись на видеоблогера, снявшего выпуск про город «как после бомбёжки»

Видеоблогер Миша Ронкаинен, который ведёт на youtube собственный канал «Поехавший», выпустил новое видео. К удивлению подписчиков, привыкших видеть Мишаню в Афганистане, Йемене, КНДР, Сомали и Антарктиде, новый ролик он посвятил… Тобольску. «Поехавший» и его экс-супруга Настя решили узнать у местных жителей, что думают о москвичах в провинции, и вкратце рассказать о городе с древней историей.

- Любят или ненавидят? Плюнут в морду или отдадут последнюю копейку? Зажрались мы там в своей Москве или правильно выходим на митинги и протестуем? Я приезжаю в самое сердечко провинциальной России – сибирский город Тобольск – и спрашиваю местных жителей о Москве. Обсуждаю с ними некоторые московские новости. Представляюсь (на всякий случай) жителем Петербурга. Ну, мало ли что, - рассказывает о своём трипе Миша. – Этим роликом я стараюсь дать ответ на вопрос «как относятся к москвичам в провинции?».

У здания Кремля. Фото: скриншот

ТОБОЛЯКИ, А НЕ ТОБОЛЬЧАНЕ!

Свой новый выпуск «Поехавший» назвал «Полумёртвый Тобольск». Всё из-за того, что людей на своём пути он встретил немного, бывшая тюрьма (ныне хостел) оставила не самое позитивное впечатление, а сам нижний город показался «как после бомбёжки». Настя вообще отчебучила, что город похож на деревню «из-за большого количества зелени».

- Ты что? За «деревню» нас закидают за это тобольчане! – отвечает подруге Миша.

"Поехавший" в Тобольске. Фото: скриншот

«Помидоры» в адрес блогеров прилетели от горожан незамедлительно. Правда, жители не столько отреагировали на «город-деревню», сколько возмутились из-за того, как их прозвали.

- Я из Тобольска, снято однобоко и поверхностно. Автор даже не удосужился узнать, как правильно называют граждан города, - отмечает горожанин Андрей Томилов.

- Тобольчан не существует, так же, как и москвичан. Тоболяки! – не унимаются подписчики.

- Я из Тобольска, живу в Нижнем посаде. Да-да, в том, который «после бомбёжки», - намекает подписчица на отрицательные эпитеты блогера, - Видео высосано из пальца. Город похож на деревню из-за большого количества зелени? Вы серьезно?? Нет, слов. Наш город не такой, каким вы его преподносите зрителю.

Тобольский кремль. Вид сверху. Фото: скриншот

- Автор ехал в Тобольск с конкретной целью - создать определенную картинку о небольшом провинциальном городке. Показать зрителям хоть сколько-нибудь объективную картинку в его цели не входило, видимо, поэтому и была выбрана подгорная часть. Крупным планом показаны развалины старых домов, какая-то ржавая тумба для объявлений, типа самый колорит нашел. Как говорится - свинья всегда грязи найдет. Для объективности стоило бы показать покрупнее хотя бы те же дома на ул. Ленина и ул. Розы Люксембург, возле которых брал интервью у женщины с детьми. В город наверняка въезжал по проспекту Менделеева, мог бы его еще показать, чтобы зритель мог оценить «провинциальность» и «разруху» города, - пишут обиженные тоболяки.

Что касается «повестки дня», то бишь вопроса об отношении к москвичам, то тут всё предсказуемо. Пара пенсионеров выдала, что «готова недоедать, чтобы Москва была богатой», а молодая мама из Тобольска относится к Москве нейтрально. Во всяком случае, «плевать бы в сторону москвичей не стала».

Эти пенсионеры готовы недоедать, чтобы Москва была богаче. Фото: скриншот

Да что мы вам рассказываем… смотрите сами.