2019-08-27T00:17:01+03:00
Общество

Александр Моор представил в Москве проект программы Западно-Сибирского межрегионального НОЦ

Основная цель НОЦ - переход от ресурсной экономики к экономике знаний
Алексей КОСЕНЧУК
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Александр Моор анонсировал старт программы по предоставлению мегагрантов для учёных в рамках создания НОЦ. Фото пресс-службы правительства областиАлександр Моор анонсировал старт программы по предоставлению мегагрантов для учёных в рамках создания НОЦ. Фото пресс-службы правительства области
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Программу Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), созданного совместными силами Тюменской области, Югры и Ямала презентовал в Москве губернатор Александр Моор. Перед экспертами в области бизнеса, науки и образования глава региона рассказал, в каких отраслях наш регион может сделать прорыв и что это сулит субъектам «тюменской матрёшки»

ЧТО ЗА ПРОЕКТ?

Создание Западно-Сибирского НОЦ мирового уровня инициировали сразу три губернатора «тюменской матрешки» - Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Уже с сентября 2018 года Тюменская область, ХМАО-Югра и ЯНАО начали активную разработку программы деятельности Центра.

Основная цель НОЦ - переход от ресурсной экономики к экономике знаний. Благодаря новым исследованиям и разработкам мирового уровня, повысится инвестиционная привлекательность нашей большой Тюменской области (включая севера), вырастет рост уровня жизни людей и человеческого капитала.

Базовая организация Западно-Сибирского НОЦ - Тюменский государственный университет, но тесно взаимодействуют и с партнерами, потенциальными участниками Центра. Так, сегодня уже заключены 18 трехсторонних соглашений с ведущими университетами, НИИ и реальными организациями экономики. В их числе: СИБУР, «Газпромнефть», «УГМК-Сталь», Санкт-Петербургский политехнический университет Пётра Великого, Уральский государственный лесотехнический университета и многие другие.

Для работы в НОЦ будут будут привлекать профессоров с мировым именем. Для финансирования программы планируется организация конкурса региональных мегагрантов. В течение нескольких лет Западно-Сибирский научно-образовательный центр, созданный в рамках нацпроекта «Наука», должен выйти по своим направлениям на международный уровень. В соответствии с майским указом президента по всей стране предстоит организовать 15 таких центров.

ЗАЩИТА ПРОЕКТА

На первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента России Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, заслушали доклады от пяти российских губернаторов. Помимо Александра Моора, свои проекты представили главы Белгородской, Кемеровской, Нижегородской областей и Пермского края.

Обращаясь к участникам заседания, зампред правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что все программы, в соответствии с постановлением Правительства РФ, были представлены в Министерство образования и науки РФ и рассмотрены как Министерством, так и членами Совета.

- Сегодня у нас будет возможность задать вопросы и посмотреть, насколько качественно подготовлены все программы, - отметила Татьяна Голикова. - После 1 июня 2020, в зависимости от того, насколько хорошо реализуется программа, достигаются ли результаты, мы примем решение: предоставить грант федерального бюджета региону или нет, и сохранить ли регион с входящими в него организациями в составе НОЦ или исключить.

Помощник российского президента Андрей Фурсенко подчеркнул, что проект по созданию НОЦ нацелен на развитие конкретного региона и развитие наукообразования - главного драйвера экономики.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРУ

Александр Моор выступил четвёртым.

- Поставьте таймер, за 12 минут 37 секунд я все расскажу и покажу, - пошутил губернатор.

По словам главы Тюменской области, нет ничего сложного в управлении НОЦ, который создаётся тремя регионами. Структура управления задана, наблюдательный Совет создаётся на паритетной основе.

- С точки зрения управления, у нас есть «три ключа». Даже если мы будем говорить о финансовой стороне, то у нас есть для этого главный инструмент - программа «Сотрудничество», который работает уже много лет, - подчеркнул губернатор.

К слову, для работы в Западно-Сибирском научно-образовательном центре в ближайшие пять лет собираются привлечь выдающихся ученых со всего мира. Александр Моор заявил, что для этого будет создана специальная программа грантов, сумма которых составит до 150 миллионов рублей с определенными обязательствами со стороны учёного - по времени нахождения в России, по количеству публикаций и по созданию команды молодых исследователей не менее 15 человек.

- Помимо этого, и в Тюменской области, и в Югре будут формироваться научно-образовательные кампусы вокруг наших университетов. Это сделано для того, чтобы формировать благоприятную среду для студентов из других городов и стран, и чтобы были комфортные условия для приезжих преподавателей и учёных, - подчеркнул Александр Моор.

По признанию губернатора Тюменской области, во время защиты проекта компетентные люди сферы бизнеса и образования дали ему дельные советы в улучшении программы НОЦ.

- Мы год занимаемся этим проектом и, когда программа, казалось бы, выверенная, поступают новые мысли, - признается губернатор. - Эксперты задали нам правильные вопросы. Мы, как студенты, должны сделать домашнее задание и к следующей встрече прийти с улучшенным проектом программы.

Во главе с Александром Моором делегацию Тюменской области, Югры и ЯНАО представили губернатор ХМАО Наталья Комарова, первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, ректор ТюмГУ, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков и другие.

- Система управления НОЦ - обычная, которая представлена решением Правительства РФ, - рассказывает губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. - У нас есть колоссальный опыт в реализации крупнейших проектов, в результате чего наша страна стала лидером на рынке ТЭК. Мы будем использовать опыт работы в трудных условиях, члены Совета нас в этом поддержали.

КОНКРЕТНО

Основные направления исследований и деятельности Западно-Сибирского НОЦ:

- Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды; - Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; - Биологическая безопасность человека, животных и растений; - Индивидуализация образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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