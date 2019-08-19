Афиша в Тюмени на неделю с 19 по 23 августа 2019: куда сходить отдохнуть после работы

Предпоследняя летняя неделя – не повод расстраиваться. Нужно взять от оставшихся тёплых деньков всё и по полной программе! Необязательно после работы сразу же тащиться домой и падать на диван – можно посетить несколько интересных мероприятий, которые скрасят рабочие будни и подарят новые эмоции.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

По окончании первого рабочего дня этой недели можно отправиться в Музей им. И.Я. Словцова. С 14 августа по 27 декабря здесь работает выставка «75 лет вместе», посвященная юбилею Тюменской области и юбилею Тюменского отделения Союза художников России. Участниками проекта стали более 70 художников со всей большой Тюменской области, включая живописцев Александра Новика, Юрия Юдина, Михаила Гардобея, Александра Павлова и многих других.

Выставка «75 лет вместе». Фото: kudatumen

Вместе с мэтрами в выставки участвуют молодые живописцы, которые недавно стали членами Союза художников России, а также известные мастера резьбы по кости – Наталья Фофанова, Минсалим Тимергазеев, Зинаида Ластовская.

Всего же на выставке – более 300 экспонатов, включая живопись, скульптуру, графику и декоративно-прикладное искусство. Вместе с выставкой можно посетить лекцию об изобразительном искусстве и современных художниках региона, а также мастер-классы по живописи. Вход: 50 рублей.

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

В арт-пространстве «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная 74/4) в 20 часов состоится кинопоказ картины «Дикие сердцем» (Wild At Heart) 1990-го года выпуска с Николасом Кейджем, Лорой Дерн, Уиллемом Дефо и Изабеллой Росселини. В том же году картина получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале в номинации «Лучший фильм».

Фильм "Дикие сердцем". Фото: Кинопоиск

По сюжету картины Сейлор и Лула спасаются от безжалостной команды наемных убийц, которых наняла безумная мать Лулы Мариэтта. В погоню за беглецами пускается частный детектив Джонни, друг Мариэтты, но возвращается ни с чем. Тогда Мариэтта призывает на помощь своего бывшего любовника, гангстера Сантоса… Удастся ли главным героем спастись – узнаете, посмотрев фильм. Вход: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

СРЕДА, 21 АВГУСТА

Среда – это маленькая пятница, а значит, можно устроить себе небольшой отдых, например, в театре. В 21 час в тюменском МТЦ «Космос» актёры шоу-проекта Helios расскажут истории древних индейцев в огненном спектакле «Дети неба». Зрителей ожидает много пластики, огня и хореографии от тюменских шаманов.

Постановка "Дети огня". Фото: МТЦ "Космос"

Зарегистрироваться на просмотр постановки можно здесь.

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

По традиции четверг – день кинопремьер в России. В этот день в прокат выйдут сразу несколько ожидаемых картин: российское приключенческое фэнтези «Эбигейл», американский боевик «Падение ангела», американские ужасы «Капкан», ирландские ужасы «Песнь дьявола», российская драма Бориса Акопова «Бык», российская комедия о необитаемом острове «Трудности выживания», французское фэнтези «Малышка Зомби» и американская фантастическая драма «Свет моей жизни».

Фильм "Падение ангела". Фото: Кинопоиск

Для детей будет интересен китайский мультфильм «UglyDolls. Куклы с характером», для любителей документалистики – фильм об «императоре Голливуда» «Быть Харви Ванштейном», для любителей крепкой бразильской драмы – картина «Божественная любовь».

Посмотреть новинки этой недели, а также хиты прошлых недель («Король Лев», «Однажды… в Голливуде» и «Angry Birds 2») можно в тюменских кинотеатрах: «Киномакс», «Сан Синема», «Синема Парк», «Каро 6», «Атмос Синема», «Премьер», «ЛазерСинема» и «Азбука кино». Осталось только выбрать фильм для просмотра!

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

Завершить рабочую неделю и размять косточки можно на танцевальных мастер-классах от германо-австралийского танцовщика Пола Уайта, а также Нарендры и Юлии Патил. Это педагоги проекта «ТанцЛаб», который предлагает регулярные курсы по современному танцу для танцоров, педагогов и хореографов. Первый мастер-класс состоится в 18 часов, второй – в 19 часов.

Танцевальные мастер-классы. Фото: TanzLab

Занятия бесплатны, на встрече можно будет пообщаться с известными хореографами. Да, пройдёт вся эта феерия в МТЦ «Космос».