В Тюменской области растет число охотников

В Тюменской области среди жителей самыми популярными услугами в электронном виде стали распределение добычи и выдача разрешения на охоту. Об этом сообщили в Региональном информационно-образовательном центре.

Всего за прошедшие месяцы 2019 года на портале госуслуг было зарегистрировано свыше 300 тысяч заявлений. На охотников пришлась практически половина из них - около 150 тысяч заявлений. Для сравнения за полгода на прием к врачу заявления подавались 30 тысяч раз.

Как рассказали в Госохотуправлении Тюменской области, в регионе зарегистрировано свыше 65,7 тысяч охотников. Сведения о них занесены в областной Государственный охотхозяйственный реестр. И число любителей пострелять растет с каждым годом: 8 лет назад на юге Тюменской области насчитывалось порядка 22 тысяч охотников.

Тем временем, число водоплавающей дичи сокращается.

- По данным Государственного мониторинга охотничьих ресурсов в Тюменской области наблюдается снижение численности популяций водоплавающей дичи, что является частью масштабного сокращения гусеобразных на всей территории России, - сообщили в областном Госохотуправлении.

Вопрос сокращения популяций водоплавающих изучается на разных уровнях: наука, общественность, органы государственной власти. Но на данный момент однозначного ответа о причинах сокращения численности птиц нет.

В Тюменской области обитает разнообразная дичь. Фото с сайта gis.72to.ru

СПРАВКА «КП»

По местному законодательству, самая массовая охота - на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь - в летне-осенний период начнется с последней субботы августа по 31 октября. Если же при добыче болотно-луговой дичи используются островные и континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели, то охота разрешена со второй субботы августа по 31 октября.

В августе также можно будет поохотиться на взрослых самцов косули – с 25 августа по 20 сентября, на сусликов и хомяков - с 15 августа по 30 сентября, на кротов - с 15 августа по 25 октября. Кроме того, в закрепленных охотничьих угодьях разрешена охота на боровую дичь с третьей субботы августа по 31 декабря, на енотовидную собаку - с третьей субботы августа по 29 февраля. С 1 июня по 29 февраля открыта охота в закрепленных охотничьих угодьях на кабана

Все это, конечно, при условии, что получены соответствующие разрешения на отстрел животных.