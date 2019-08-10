Ночью в Тюмени сотрудник Росгвардии получил ранение при задержании велосипедиста

Обычное патрулирование улиц ночной Тюмени завершилось для 24-летнего сотрудника Росгвардии перестрелкой и ранением. Вооружённый преступник задержан. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области сообщили, что сегодня ночью 10 августа в Тюмени, экипаж Росгвардии патрулировал улицы города. Около половины первого часа ночи на улице Интернациональная двое росгвардейцев заметили у одного из жилых домов подозрительного мужчину на велосипеде. Силовики решили проверить документы у неизвестного и тут случилось непредвиденное: мужчина бросил в сторону людей в форме неизвестный предмет, швырнул велосипед и бросился бежать в лесополосу. Росгвардейцы нагнали велосипедиста, но на требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате один из сотрудников Росгвардии получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Патрульные также открыли стрельбу по ногам злоумышленника и ранили его. Нападавший был задержан и обезоружен. Им оказался 49-летний житель города Тюмень. При обыске у нападавшего были обнаружены и изъяты два ножа, травматический и сигнальный пистолеты. С ранением его доставили в больницу. Жизни сотрудника Росгвардии ничего не угрожает.

На место происшествия вызваны бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа полиции Тюмени. Сотрудники инженерно–технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали брошенный задержанным предмет, им оказался рюкзак.

У нападавшего обнаружены пистолеты и нож. Фото Росгвардии по Тюменской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - заявили корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

Пистолет был травматическим. Фото предоставлено Росгвардией по Тюменской области

Добавим, что 1 августа ночью в Сургуте на полицейских напал сотрудник МЧС Филипп Иноземцев. Преступник убил 24-летнего сотрудника сургутской полиции Ильмира Ханова и ранил его напарника 27-летнего Александра Царегородцева. Злоумышленника ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

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Вызов на пульт управления оперативного дежурного поступил около 22 часов вечера по местному времени. Звонивший жаловался на неадекватного человека во дворе дома на улице Пушкина, 1. На вызов приехал экипаж ППС: инспектор Александр Царегородцев и инспектор Ильмир Ханов.

Во дворе дома на сотрудников напал мужчина с ножом. Он успел насмерть ударить Ильмира и ранить Александра. Последний открыл огонь и вызвал подмогу (подробности)