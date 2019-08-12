Купить квартиру в Тюмени: эскроу-счета и высокий уровень миграции подняли спрос на новостройки

Несмотря на повышение цен и изменение условий по ипотеке в Тюменской области растут темпы продаж квартир в новостройках. Аналитики рынка недвижимости считают, что это связано с переходом застройщиков на работу с покупателями по эскроу-счетам.

По данным ЦИАН, в Тюменской области по итогам второго квартала 2019 года было заключено почти 5,2 тысячи сделок по договорам долевого участия. Это на 65% больше, чем во втором квартале прошлого года. Хотя, конечно, с лидерами рынка, например, с Республикой Адыгея Тюмени не сравниться – там скачок составил 351%.

- К объективным факторам, повлиявшим на рост спроса, относится информационный фон, связанный с переходом застройщиков на работу с покупателями по новым правилам с 1 июля 2019 года. Многие покупатели, ранее откладывавшие покупки, решили купить квартиру именно сейчас, опасаясь неясных перспектив развития рынка в новых условиях, - прокомментировали аналитики агентства.

Такая тенденция свойственна многим регионам. В целом по России спрос на новостройки вырос почти на 40%, за апрель-июнь текущего года застройщики заключили 246,7 тысяч сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы продаж увеличились на 39%, а с 1 кварталом 2019 года – на 22%.

Тем временем, тюменские застройщики связывают активность покупателей еще и со снижением ставок по ипотеке в регионе. Об этом зашла речь на круглом столе «Строительство, ипотека: итоги первого полугодия, перспективы на второе полугодие 2019 года». По словам Андрея Скосырского, коммерческого директора компании «ЭНКО», ставки по ипотеке снижаются, потому что инфляция разгоняется не так быстро, как планировалось, что в свою очередь связано с экономической активностью населения.

- Экономическая активность влечет за собой количество сделок. Если люди уверены в будущем и, если они понимают, что смогут платить ипотеку, они идут за новыми квартирами. Если нет такой уверенности - объемы падают, - сделал он вывод.

Тем временем, на рост количества сделок в регионе влияет приток иногородних. Миграция из других регионов в Тюмень идет уже несколько лет, но в последнее время новоиспеченными тюменцами стали не только жители Ямала и Югры, но и других регионов страны.

- К нам действительно многие едут и много спрашивают о недвижимости - и с севера Тюменской области, и с других регионов. Миграция уже не в том, чтобы переехать на пенсию или купить квартиру детям-студентам. Сейчас люди переезжают в Тюмень на работу, потому что регион лидирует по многим рейтингам и это приводит к изменениям, - отметил Скосырский.