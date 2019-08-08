Тюменские застройщики не спешат переходить на эскроу-счета

В Тюменской области уже восемь многоквартирных домов ведут строительство через проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Еще по пяти объектам документы сейчас находятся на рассмотрении в банках. О том, как происходит внедрение новой схемы строительства в регионе, рассказал на пресс-конференции замгубернатора области Сергей Шустов.

Отступления в законе

Он напомнил, что на новую схему строительства участники рынка недвижимости перешли с 1 июля 2019 года. По ней дольщики заключают договор долевого участия со строительной организацией и одновременно договор финансирования с банком. В итоге деньги, которые покупатель вносит за квартиру, остаются на счете в банке. Застройщик же берет кредит, а средствами дольщиков сможет воспользоваться только после завершения строительства объекта.

Несмотря на то, что закон об эскроу-счетах вступил в силу, еще не все объекты строятся по проектному финансированию. Дело в том, что в законе есть отступления: если степень готовности объекта составляет 30% и более, а количество договоров долевого участия до 1 июля уже заключено более 10%, то застройщику разрешается принимать средства граждан и достраивать дома по старой схеме.

- Сейчас у нас в строительстве 163 многоквартирных дома, это порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Из них 142 дома подпадают под критерии старой схемы. 93 объекта уже получили подтверждение по степени готовности и финансирования по старой схеме. Остальные готовят заявки, которые будут рассмотрены для принятия решения – разрешать строить по старой схеме или нет, - прокомментировал Сергей Шустов.

Открытая информация

Замгубернатора сообщил о том, что в стране работает Единая информационная система жилищного строительства, которая ведется Минстроем РФ. Все застройщики Тюменской области и Главное управление строительства региона вносят туда информацию обо всех строящихся многоквартирных домах. В том числе там указываются строки начала и завершения строительства, нарушения, невыполнения условий договоров долевого участия.

- Эта программа автоматически выбирает те объекты, на которых либо не исполняются договоры долевого участия, либо не исполняются сроки по завершению строительства таких объектов. Они автоматически выводятся в перечень проблемных объектов, на которые нужно обратить особое внимание. Хочу сказать, что наш регион один из немногих (всего 17 таких субъектов в стране), где сегодня нет обманутых дольщиков. Конечно же, этому предшествовала серьезная работа. У нас было много таких домов - с 2010 по 2018 год 80 многоквартирных домов или 6179 граждан. У всех них восстановлены права, дома завершены и люди получили свои долгожданные квартиры, - сказал Шустов.

Мнение эксперта

Участники рынка недвижимости положительно оценивают нововведение с проектным финансирование, но, кроме повышения надежности, видят в нем и влияние на цены.

Управляющий банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин в ходе круглого стола «Строительство, ипотека: итоги первого полугодия, перспективы на второе полугодие 2019 года» отметил позитивное влияние эскроу-счетов на рынок:

- Благодаря высокой надежности этого инструмента строительные проекты стали привлекательнее для дольщиков. Теперь, принимая решение о покупке жилья на стадии строительства, заемщик понимает, что его деньги в любом случае защищены. Поэтому те клиенты, которые раньше откладывали покупку из-за определенных сомнений, сейчас спокойно идут на сделки, - прокомментировал он.

В свою очередь застройщики прогнозируют повышение цен из-за перехода на эскроу-счета. По словам Андрея Скосырского, коммерческого директора ГК «ЭНКО», от этого никуда не деться.

- Мутко объявил, что пока всего 7% застройщиков перешли на эскроу, но этот процесс неизбежен, все постепенно все равно начнут переходить. И с момента перехода корректировка цены будет. Вероятно, она будет постепенная, но будет, - предупредил он.