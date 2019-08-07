2019-08-07T12:41:45+03:00
Недвижимость

Купить квартиру в Тюмени: в регионе покупать жилье в ипотеку стали чаще

Заемные средства нужны даже тем, кто владеет собственным бизнесом
Лидия Шумкова
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Заемщик стал приобретать жилье выше уровнем, комфортнее, с большей площадьюЗаемщик стал приобретать жилье выше уровнем, комфортнее, с большей площадьюФото: Лидия Шумкова
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Тюменская область по объему ипотечного кредитования в стране находится на третьем месте. При этом в регионе за последнее полугодие стало появляться больше заемщиков, которые берут в ипотеку крупные суммы денег. Об этом заявили сегодня представители рынка недвижимости на круглом столе «Строительство, ипотека: итоги первого полугодия, перспективы на второе полугодие 2019 года».

Как отметил Гариф Ромашкин, управляющий банка ВТБ в Тюменской области, портрет заемщика изменился, покупатели жилья в регионе стали брать более крупные суммы, поэтому и средняя сумма займа выросла до двух миллионов рублей (увеличение на 150 тысяч по сравнению с прошлым годом). Представитель банка предположил, что это связано не только со спецификой предложения, которое есть на рынке, но и со спросом. Заемщик стал приобретать жилье выше уровнем, комфортнее, с большей площадью.

- Сейчас на рынке можно найти как предложение с минимальной стоимостью и маленькими квадратными метрами, так и люксовое жилье, стоимость которого доходит до 25 миллионов рублей. При таком раскладе идет движение на увеличение, люди покупают более просторные квартиры – это специфика последнего года, - прокомментировал Ромашкин и добавил, что сейчас даже хорошо обеспеченные семьи не чураются взять кредит на квартиру.

Президент Объединения риелторов Тюменской области Ирина Еременко подтвердила, что выросло число покупателей, которым нужно в ипотеку более семи миллионов рублей.

- Мы это видим по сделкам. Это, конечно, покупатели квартир повышенной комфортности. Они привлекают сейчас заемные средства, а собственные используют на свои нужды в бизнесе, - подчеркнула она.

Между тем, Андрей Слотин, коммерческий директор компании «Юнидом», увидел в этой тенденции негативный сигнал. По его словам, она показывает, что экономическая ситуация в стране не настолько стабильна.

- Люди, далеко не бедные, сегодня не то, что не хотят, они не могут вытащить из оборота деньги, чтобы приобрести квартиру. Это говорит о том, что ситуация на рынке не очень хорошая. Хотя банкам, может, и хорошо, - высказал он свою позицию.

Второй момент, на который указал Слотин, касается покупателей, которые берут недорогую квартиру, например, за 2,5 миллиона рублей. Дело в том, что два миллиона из этих денег банковские, 100 тысяч у покупателя своих, а 400 тысяч человек взял через потребительский кредит. И дополнительный займ люди берут вовсе не от хорошей жизни, а потому что у них низкая покупательская способность.

Как ситуация будет развиваться дальше представители рынка недвижимости пока не знают, но уверены, что поскольку ставки по ипотеке опять пошли на снижение, значит, спрос на квартиры останется высоким. Кроме того, дополнительный поток покупателей в Тюменскую область приходит из соседних регионов, так что миграция играет большую роль в формировании спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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