Купить квартиру в новостройке Тюмени в 2019: покупателей стало меньше, но цены растут

На тюменском рынке новостроек подвели итоги полугодия. Аналитики говорят о том, что количество квартир на продажу по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Зато почти в два раза вырос объем нового предложения. Этим летом покупатели могут подобрать себе подходящую квартиру из 10,7 тысяч вариантов. Что, где и по какой цене продается, разбиралась «Комсомольская правда – Тюмень».

Интерес к большим квартирам

По наблюдениям студии продаж UP ConsAllt, за первые полгода 2018-го на рынок новостроек было введено 3913 квартир, а в первом полугодии 2019-го – 7556. Аналитики компании «Этажи» сообщают о том, что только в июне на продажу вышло шесть новых домов. Два - в районе Патрушево, два - в районе Воровского и по одному дому в районах МЖК и Исторический центр. Общий объем нового предложения составил чуть больше 1000 квартир.

Практически пятая часть квартир (19,1%) на рынке новостроек представлена в уже сданных домах. Еще 12,2% жилья застройщики планируют сдать в текущем году. Большая часть предложения (37,7%) должна быть сдана в следующем году. В 2021 году ожидается сдача еще 27,7% объектов. Также на рынок вышли квартиры, сдающиеся в 2022 году, доля таких квартир составляет 3,2%.

- Несмотря на большое количество вновь вышедших квартир, распределение по их размеру практически не изменилось. В равных долях 24,9% и 25% представлены полноценные одно и двухкомнатные квартиры. Доля трехкомнатных квартир составляет 19,1% от общего объема предложения. Распределение квартир с совмещенной кухней-гостиной следующее: студии – 12,9%, 1+ - 5,6%, 2+ - 8,4%, 3+ - 2,5%, - сравнили в «Этажах» итоги мая и июня.

Тем временем, в UP ConsAllt есть информация по продажам жилой недвижимости в новостройках. Так, по сравнению с результатами первого полугодия 2018 года в Тюмени наблюдается сокращение продаж однокомнатных квартир на 7,7%. При этом в 2019 году значительно приросли продажи двух-, трех- и многокомнатных квартир.

- Доля продаж студий в 2018 году – 21,1%, в 2019-м – 20,6%; однокомнатных квартир – в 2018 году 41,6%, в 2019-м – 33,9%, двухкомнатных -25,4% в 2018-м и 28,6% в 2019-м, трехкомнатных – 11,6% в 2018-м и 15,2% в 2019-м, четырехкомнатных – 0,3% в 2018-м и 1,6% в 2019-м, - отметили в компании.

В июне 2019 года доля эконом-класса составила 78%, предложения комфорт-класса составляют 21%. На бизнес-класса приходится лишь 1,1% от общего объема предложения. При этом в Тюмени по-прежнему не представлено домов класса элит.

Средняя продаваемая площадь квартир в Тюмени увеличилась. Фото: студия продаж UP ConsAllt

Недвижимость по районам

Как сообщают аналитики, в лидерах по объему предложения по-прежнему остается Тюменская слобода, но за месяц доля района снизилась с 12% до 10%. За год же цифра еще более разнится - 33% в прошлом году и 10% в текущем.

На втором месте по объему предложения разместился Центр: Студгородок с объемом предложения 9%. Далее следуют Мыс, Тарманы, Матмассы (8%) и Патрушева (8%). Причем в Патрушева квартиры стали распродаваться с этого года.

Кроме того, за год снизился объем квартир в Центре и КПД - с 24,2% в 2018 году до 20% в 2019-м. Заречный напротив вырос – с 4,9% до 15,9%, как и Дом Обороны – с 2,2% до 11,7%.

Застройщики - лидеры продаж

В среде застройщиков произошло некоторое смещение позиций. В ТОП-10 девелоперов, которые реализуют квартиры в Тюмени, входят в этом году «ТДСК», «Меридиан», «Брусника», «ЭНКО», «Страна Девелопмент» («Снегири»), «Сибстройсервис», «Звезда», «Партнер-строй», «ПСК Дом» и «ТИС».

Интересно, что по данным UP ConsAllt, особой стабильностью на рынке отличается положение компании «ТДСК»: как в 2018, так и в 2019 годах по итогам продаж первого полугодия компания занимает лидирующие позиции на рынке новостроек. А вот компания «ТИС» с первой строчки в 2018 году спустилась в 2019 году на последнюю позицию десятки.

Зато укрепили свои позиции на рынке новостроек «Меридиан» - 11,1% рынка, «Брусника» - 9,9%, «ЭНКО» - 9%, «Страна Девелопмент» (Снегири) - 7,4% и «Звезда» - 5,1%. Причем «Звезда» с 10 позиции в 2018 году поднялась на 7 место.

За год квартиры успели подорожать, по разным данным, на 9-13%Фото: Лидия Шумкова

А цены все растут

За год квартиры успели подорожать, по разным данным, на 9-13%. Летом их цена составила около 63 тысячи рублей за квадратный метр.

Если смотреть по площади и формату квартир, то 75% студий в предложении выставлены на рынок по цене до двух миллионов рублей. За 2-2,5 миллиона рублей можно приобрести 36% однокомнатных квартир. Среди квартир 1+ превалируют квартиры в ценовом диапазоне 3-3,5 миллиона рублей (42%). Большая часть полноценных «двушек» (63%) выставлены на рынок по цене до четырех миллионов рублей. Квартиры 2+ представлены в ценовом диапазоне до 3,5 миллионов рублей, по такой стоимости продается 21%. Еще 23% выставлены по более дорогой цене – 4,5-5 миллионов рублей. Ну а 41% полноценных трехкомнатных квартир расположились в ценовом диапазоне 4-5 миллионов рублей.

Как считают в риэлтерской компании, наиболее сильно изменилась цена квартир формата 2+, где рост составил 1,6%. В остальных сегментах были зафиксированы изменения не более 1%.

За год продажи застройщиков в Тюмени сократились на 33%. Фото: студия продаж UP ConsAllt

Квартиры в домах класса «эконом» в среднем предлагались за 59 тысяч рублей за квадрат (по сравнению с предыдущим периодом цена не изменилась), комфорт класса – 71,5 тысяча рублей (+1,9%) и бизнес класса – 110,3 тысячи рублей за квадратный метр (+2,6%).

Если говорит о местоположении квартиры, то в июне 2019 года наибольшая удельная цена сложилась в районе Драмтеатра и составила 96,7 тысяч рублей за квадрат. Второй по стоимости исторический район города с ценой квадратного метра 95 тысяч рублей. Чуть пониже цена в районе Дударева – 91,6 тысяч рублей за квадрат. В районе КПД – 78,6 тысяч рублей за квадратный метр.

С точки зрения спроса

Наиболее популярными районами по спросу в первом полугодии 2019 года стали Плеханово, Тюменская слобода и Дом Обороны. А средняя продаваемая площадь по результатам продаж первых шести месяцев 2019 года составила 49,9 квадратов. Для сравнения в первом полугодии квартиры покупались меньшей площади - 47,1 квадрат.

В ипотеку приобреталось чуть больше половины квартир в новостройках: доля ипотечных сделок на начало июля составила 53%.

По сравнению с прошлым годом число проданных квартир сократилось на 12%. Фото: студия продаж UP ConsAllt

Стоит отметить, что за месяц количество заключенных договоров на рынке первичной недвижимости Тюмени сократилось на 3%. За месяц было заключено 943 сделки. А по сравнению с прошлым годом результат продаж застройщиков сократился на 33%: в конце июня 2018 года договоров насчитывалось 1410 штук. Всего число проданных разными путями квартир на первичном рынке недвижимости в 2019 году сократилось на 884 штуки и составило 6074 квартиры.