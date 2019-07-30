2019-07-30T11:48:20+03:00
Происшествия

«Феликс, выручай!»: тюменка привезла из леса чёрную гадюку вместе с грибами

Ядовитая рептилия «прохлаждалась» под капотом авто и выползла на Одесскую
Алексей КОСЕНЧУК
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«Феликс, выручай!»: тюменка привезла из леса чёрную гадюку вместе с грибами«Феликс, выручай!»: тюменка привезла из леса чёрную гадюку вместе с грибамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чёрную гадюку Никольского обнаружили накануне жители тюменского КПД, на ул. Одесская, 46. Оказалось, что ядовитую гостью привезла с собой в машине жительница города: змея пригрелась под капотом автомобиля женщины-грибника и «приехала» вместе с ней в город. Чтобы спасти тюменцев от чёрной гадюки, пришлось вызывать на помощь тюменского специалиста по змеям Феликса Булатова.

- Нам позвонили из МЧС и попросили о помощи, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» змеелов Феликс. – Мы зафиксировали рептилию специальными крючками, поместили в контейнер с отверстиями (чтобы ей было чем дышать) и отвезли за 30-40 километров от города, в сторону п. Винзили.

Феликс с чёрной гадюкой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Феликс с чёрной гадюкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Феликса, который профессионально занимается отловом диких животных, у него есть договорённости с силовиками. Если вдруг в городе объявятся медведи, волки или змеи – ему тут же поступит звонок. Мол, приезжай, Феликс, выручай!

Укус чёрной гадюки Никольского грозит человеку смертью, особенно если у него есть предрасположенность к аллергии или каким-то другим заболеваниям. Феликс по себе знает, каково быть укушенным такой змеёй – сам когда-то провалялся в токсикологическом отделении.

Чёрная гадюка Никольского Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чёрная гадюка НикольскогоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, тюменцам змеелов советует не брать «инициативу» (читайте – змею) в свои руки, а вызывать на помощь профессионалов. Во-первых, не у каждого дома есть специальные крючки для фиксации, во-вторых – за жестокое отношение к животным (если убьёте её, например) может грозить ответственность, в-третьих – змея может укусить, а это, как минимум, капельница и опухшая конечность.

Напомним, это не первый раз, когда тюменцы видят змей посреди города. Так, три года назад на парковке у дома №101/2 на улице Широтной под крылом автомобиля «Форд» на колесе лежала змея, свернувшись клубочком. После того как ее попытались поймать, она уползла и спряталась в ближайших кустах. Растерявшийся водитель автомобиля тут же вызвал наряд МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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