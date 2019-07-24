Снять квартиру в Тюмени: историческая застройка тюменским арендаторам не доступна

Арендный рынок в Тюмени, как и по всей России, неоднороден. В структуру предложения входят квартиры в домах советской и постсоветской застройки, а также в новостройках, возведенных за последнее десятилетие. Но уже давно прошло то время, когда основная доля арендных помещений приходилась на советский жилой фонд. Какие квартиры чаще всего сдаются в аренду и какие пользуются наибольшим интересом у потенциальных арендаторов, выяснили аналитики недвижимости.

Стремление к новому

По данным ЦИАН, в Тюмени на дома, построенные до 1960 года, приходится всего 1% объявлений о сдаче. Дело в том, что в городе сохранилось не так много исторической застройки, и большая часть той, что осталась, адаптирована под административные здания. В отличие, например, от Симферополя, Санкт-Петербурга, Тулы, Волгограда или Новокузнецка, где лучше сохранился исторический жилой фонд или дома были построены непосредственно в рамках послевоенного восстановления.

Зато отличительная черта Тюмени в том, что на объявления в домах, построенных в 1960-1990 годы, в 1991-2010 годы и после 2010 года, приходятся примерно равные доли. Так, в базе объявлений 31% - это дома советского жилого фонда (1960-1990), 32% - постсоветской застройки (1991-2010) и 36% - новостройки после 2010 года. Такая картина свидетельствует о том, что Тюмень активно застраивалась в последние три десятилетия, и если сравнивать количество предложений в старой и новой застройке, то новая (с 1990 по 2019) будет преобладать.

Цена вопроса

Такая структура тюменского жилого фонда влияет на ставку аренды. Поскольку дефицита в новых квартирах город не испытывает, их ценность относительно квартир советской эпохи практически нивелируется. Как показывает ценовой анализ ЦИАН, в среднем снять квартиру в доме советской эпохи можно за 15800 рублей. В домах, построенных с 1991 по 2010 годы, - за 17800 рублей, а в домах после 2010 года – за 17200 рублей. То есть разница составляет примерно 11-12%. Для сравнения - ставки аренды в недавно сданных домах в среднем по России на 26% выше, чем в советском жилом фонде. Тем не менее, как считают в ЦИАН, предложения в советском жилом фонде за счет сниженной цены остаются чуть более ликвидными.

Интересно, что по Росcии средний срок нахождения в базе данных объявления об аренде квартиры в домах советской постройки - 38 дней, тогда как квартира в недавней новостройке сдается на 4-5 дней дольше (43-45 дней). Но в Тюмени сдавать квартиру приходится гораздо дольше - объявления находятся в базах данных в среднем более 60 дней, а новостройки и вовсе больше 70. Это связано как с соотношением цен, так и с преобладающим размещением арендных квартир на окраинах города.

Если говорить о стоимости квартир относительно их площади, то тут статистику вывели аналитики «Авито». По их сведениям, в Тюменской области стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 1,44% за год до 13737 рублей, а двухкомнатной повысилась на 25,7% и достигла 23559 рублей. Среди 24 крупнейших регионов страны Тюменская область стала 6-й по стоимости аренды однокомнатных квартир и 3-й в рейтинге по стоимости аренды двухкомнатных.